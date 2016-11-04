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‘Güneş’li haber

‘Güneş’li haber
Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş "Kış çetin geçmeyecek" dedi. Güneş yapılan çalışmaların 3 ay içerisinde hava larının uzun yıllardır hesaplanan sıcaklık ortalamalarının 1 veya 2 derece üzerinde olacağını gösterdiğini kaydetti ve şunları söyledi: "Türkiye genelinde 10 derecelere kadar düşen sıcaklıklar, 20 derecelere kadar çıkacak. 1 haftalık periyotta Trakya, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış bekliyoruz, başka bölgelerde beklemiyoruz. Vatandaşlarımız önümüzdeki günlerde havaların tekrar ısınmasına kanmasınlar. Gündüzleri güneşin etkisiyle hava sıcak olabilir ancak akşamları mevsim normallerindeki soğuklara dönebilir."
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