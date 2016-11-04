‘Güneş’li haber

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş "Kış çetin geçmeyecek" dedi. Güneş yapılan çalışmaların 3 ay içerisinde hava sıcaklıklarının uzun yıllardır hesaplanan kış sıcaklık ortalamalarının 1 veya 2 derece üzerinde olacağını gösterdiğini kaydetti ve şunları söyledi: "Türkiye genelinde 10derecelere kadar düşen sıcaklıklar,20 derecelere kadar çıkacak. 1 haftalık periyotta Trakya, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış bekliyoruz, başka bölgelerde beklemiyoruz. Vatandaşlarımızönümüzdeki günlerdehavaların tekrar ısınmasınakanmasınlar. Gündüzleri güneşin etkisiyle hava sıcak olabilir ancak akşamları mevsim normallerindeki soğuklara dönebilir."
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