‘Gülen son peygamber olurdu’ bile demişler

FETÖ'nün İstanbul yapılanması bünyesinde bulunan eski örgüt sorumlusu, gizli tanık olarak FETÖ'nün sapkın din anlayışını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na ifade veren 'Gökçe' kod isimli gizli tanık, örgütün kendi tabanına "Eğer Hz. Muhammed olmasaydı son peygamber Fetullah Gülen olurdu" inanışını yayarak Gülen'i kutsal bir kişi olarak gösterdiklerini itiraf etti.
'MEHDİLİK VERİLDİ' DİYORDUK
2011'de üniversiteyi açıktan okurken aynı zamanda ışık evlerinde sorumlu olarak görev yapan gizli tanık, örgüt içindeki adının 'Eyüp' olduğunu, gazete ve dergi aboneliğinden sorumlu olduğunu söyledi. " Kendisini sorumlu olarak atadıklarında, "Vazife ecel gibidir nerede ve nasıl geleceği belli olmaz" dediklerini aktaran gizli tanık 'Gökçe' ifadesinde, "Örgüt içerisinde Gülen ile ilgili 'Hz. Muhammed olmasaydı son peygamber hoca olurdu' yönünde bir inanış mevcuttu. Bu nedenle kendisine mehdilik verildiğini, İslam'ı tüm dünyaya hâkim hale getireceğini söyleyerek tabandaki insanları hocanın kutsallığına inandırıyorduk" dedi. Evlerde kalan öğrencilerin yapılan etkinliklerle gözlerinin boyandığına dikkat çeken gizli tanık, özellikle doğu illerinden gelen ve maddi koşulları yetersiz olan zeki çocukları değişik yerlere gezilere götürerek örgütün imkânlarının gösterildiğini, gerekirse iş imkânı sağlanacağının vaat edildiğini de aktardı.
AMELİYAT ETTİRİP OKULA...
Örgütte, asker ve polis yapılacak öğrencilerle özel olarak ilgilendiğine dikkat çeken gizli tanık 'Gökçe', "Herhangi bir sağlık sorunları varsa, mesela burun, diş ya da göz ameliyatı gerektiği durumlarda, bu öğrencilerin sağlık sorunları giderilerek istenilen kurumlara girmeleri sağlanırdı" diye konuştu.
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