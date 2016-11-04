İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık ifadeleri emniyette alınan Güray Tekin Öz, Ahmet Kadri Gürsel, Hacı Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Hakan Karasinir, Önder Çelik ve Bülent Utku, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık, 8 şüpheliyi ''örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Diğer şüpheliler gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, yazarlar Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya'nın ise savcılık işlemleri sürüyor.
Tutuklama talebiyle sevk edilen 8 şüphelinin ifadesini Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği alacak.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazetenin muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.
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