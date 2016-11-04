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Eyvah gençlik!

43 yaşındaki Bilal Ç., Facebook’ta gençlik fotoğraflarını kullanarak sini kandırdı. İkili buluşunca gerçek ortaya çıktı. Sahtekar, genç ı okul önünden kaçırdı

Eyvah gençlik!
İzmir'de yaşayan si 16 yaşındaki N.N.T.'nin hayatı Facebook'ta arkadaş olarak ekleyen Bilal Ç.'nin (43) istediğini kabul etmesiyle kabusa döndü. Genç , 25 yıl önceki gençlik fotoğraflarını sayfasında kullanan Bilal Ç. ile mesajlaşmaya başladı. Muhabbeti ilerleten ikili, 25 Ekim'de buluşmaya karar verdi. N.N.T. okul çıkışı kendisini bekleyen Bilal Ç.'nin, fotoğraflarındakinden farklı ve çok yaşlı olduğunu gördü. Geri dönmek istedi. Ancak yalanı ortaya çıkan Bilal Ç., bu kez kolundan tuttuğu liseli kızı kaçırdı. Durumu öğrenen ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

'KORKMASIN, BAĞRIMIZA BASICAĞIZ'
Liseli N.N.T., hem ailesinin hem de polisin aramalarına rağmen bulunamadı. Genç kızdan iyi olduğuna dair bir haber de alamayan ailesi, büyük bir umutla onun bulunmasını beklemeye başladı. Fabrikada şoförlük yapan baba Adem T., "Tek istediğim kızımın sağsalim evine dönmesi. Dönsünler, kızımı bıraksın şikayet etmeyi de düşünmüyorum. Kızıma sesleniyorum. Annesinin, babasının onu sevdiğini bilmesini istiyorum. Bizden korkmasın, onu bağrımıza basacağız. Her ne olursa olsun, her şartta arkasındayız. Hayatından endişe ediyorum. Kızı mı satar mı, korkusundan ölürür mü bilmiyorum, endişe içerisinde bekliyorum" dedi.

İKİ KEZ EVLENMİŞ
Bilal Ç.'nin Kütahya'da oturduğu, bir fabrikada temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve iki kez evlenip boşandığı öğrenildi. Ancak onun ailesi de Bilal Ç.'nin 25 Ekim günü iki gün izini alıp işe gitmediğini o zamandan beri kendisinden haber alamadıklarını anlattı.
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