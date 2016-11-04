  1. Fırat Kalkanı'nda 3 Türk askeri yaralandı

Eski Yargıtay üyesi Sarıoğlu tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski Yargıtay üyesi tutuklandı.

Eski Yargıtay üyesi Sarıoğlu tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yaklaşık 3 aydır firari olan eski Yargıtay üyesi Sarıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Sarıoğlu, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sarıoğlu, sorgusunun ardından tutuklandı.

Bursa'da gözaltına alınan Sarıoğlu, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilmişti.
Etiketler: ,
  • 04 Kasım 2016, Cuma 19:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar