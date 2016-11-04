Eski Yargıtay üyesi Sarıoğlu tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yaklaşık 3 aydır firari olan eski Yargıtay üyesi Sarıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Sarıoğlu, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sarıoğlu, sorgusunun ardından tutuklandı.
Bursa'da gözaltına alınan Sarıoğlu, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilmişti.
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