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Eşi öldü, sırra kadem bastı

Eşi öldü, sırra kadem bastı
Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Özlem Ekim çocukları 3 yaşındaki Çınar ve 6 yaşındaki Gülsüm'ün babası Volkan Ekim'i, evliliklerinin 7. yılında, 2.5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle kaybetti. Eşinin ölümüyle bunalıma giren genç kadın, psikolojik tedavi görmeye başladı. 13 Ekim güh "Hastaneye gidiyorum" diyen kadın ortadan kayboldu. 22 gündür kendisinden haber alınamayan kadının annesi, kızının kötü niyetli kişilerin tuzağına düşürülmüş olmasından endişe ediyor.
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