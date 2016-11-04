Eşi öldü, sırra kadem bastı

Adana'da yaşayan 28 yaşındaki ÖzlemEkim çocukları 3 yaşındaki Çınar ve 6yaşındaki Gülsüm'ün babası Volkan Ekim'i,evliliklerinin 7. yılında, 2.5 yıl önce kanserhastalığı nedeniyle kaybetti. Eşininölümüyle bunalıma girengenç kadın, psikolojiktedavi görmeye başladı.13 Ekim güh "Hastaneyegidiyorum" diyen kadınortadan kayboldu.22 gündür kendisindenhaber alınamayankadının annesi, kızınınkötü niyetli kişilerintuzağına düşürülmüşolmasından endişeediyor.
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