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'a son 14 kilometre

operasyonunun 73. gününde operasyonun son durumu hakkında bir harita yayınladı

El Baba son 14 kilometre

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonunun 73. gününde harita yayınladı. Haritaya göre Kilis Öncü'den 27 kilometre, Elbeyli'den 19 kilometre, Çobanbey'den 9 kilometre içeriye girildi. , Fırat Kalkanı operasyonunun 73'ncü gününde bölgedeki son durumu haritayla ortaya koydu.

Haritaya göre Kilis Öncü'den 27 kilometre, Elbeyli'den 19 kilometre, Çobanbey'den 9 kilometre içeriye girildi. Türkiye'nin destekleği güçleri şuana kadar 1350 kilometrekarelik alanda, 170 köyün kontrolünü ele geçirdi.

EL BAB'A 14 KİLOMETRE
Ayrıca Öncü'den Shahba Barajı'na kadar 300 kilometrekarelik bir derinlikte kontrol sağlandı.

Haritada ayrıca sonraki hedef olarak gösterilen DEAŞ'ın kontrolündeki 'a ÖSO güçlerinin mesafesi 14 kilometre, PYD'nin 19 kilometre, Esad rejiminin ise 10 kilometre mesafede olduğu görüldü.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 20:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ismail ismail

Allah ümmedi muhammede ve onun yolunda olan ordumuza insanlara yardım etsin..Yaşa Tayip baba Allah seni korusun ve iki çihanda yüceltsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 04.11.2016 23:10
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