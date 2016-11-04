‘Dragon’ İbrahim yakalandı

Kapkaç olayı önceki gün Adana'da yaşandı. Ela Tekin (35) bir kadın arkadaşıyla birlikte para çekmek için ATM'ye gitti. Bu sırada kapkaççı da işlem yapıyormuş gibi davranarak ikilinin para çekmesini bekledi. Bu sırada harekete geçen şahıs, parayı alarak yaya olarak kaçtı. Ela Tekin, hemen polisi aradı. Emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde kapkaççının ensesindeki'dragon' dövmesi dikkat çekti. Bölgede çalışmalarını derinleştiren ekipler kapkaççının 25 yaşındaki İbrahim Balsoy olduğunu belirledi. Kapkaççı, kıskıvrakyakalandı. İlk önce suçunu kabul etmeyen ancak görüntüler izlettirilince itiraf eden Balsoy, adliyeye sevk edildi. Daha sonradacezaevinin yolunu tuttu.
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