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‘Dragon’ İbrahim yakalandı

’da bir kadının ATM’den çektiği 800 lirayı alarak kaçan ’u, ensesindeki ‘dragon’ dövmesi ele verdi

‘Dragon’ İbrahim yakalandı
Kapkaç olayı önceki gün 'da yaşandı. Ela Tekin (35) bir kadın arkadaşıyla birlikte para çekmek için ATM'ye gitti. Bu sırada da işlem yapıyormuş gibi davranarak ikilinin para çekmesini bekledi. Bu sırada harekete geçen şahıs, parayı alarak yaya olarak kaçtı. Ela Tekin, hemen polisi aradı. Emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde kapkaççının ensesindeki 'dragon' dövmesi dikkat çekti. Bölgede çalışmalarını derinleştiren ekipler kapkaççının 25 yaşındaki İbrahim Balsoy olduğunu belirledi. Kapkaççı, kıskıvrak yakalandı. İlk önce suçunu kabul etmeyen ancak görüntüler izlettirilince itiraf eden Balsoy, adliyeye sevk edildi. Daha sonrada cezaevinin yolunu tuttu.

MURAT KARAMAN-ZİYA RAMOĞLU
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