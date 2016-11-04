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'da terör saldırısı

'ın Bağlar ilçesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Diyarbakırda terör saldırısı! Çatışma çıktı

'da Bağlar ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin bulunduğu ek bina yakınlarında sabah 08.00 sıralarında yüklü araçla saldırıgerçekleştirildi.

Aydın Arslan Bulvarı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada, vatandaşlar ve öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada da patlamanın 'lı teröristlercebomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirilerek, yaralıların hastanelere intikal ettirildiği ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Bir tonun üzerinde patlayıcı kullanıldı

Saldırıda bir tonun üzerinde patlayıcı kullanıldığı tespit edildi. Patlamanın şiddetiyle olay yerinde çukur oluşurken, çevredeki çok sayıda bina ve iş yeri hasar gördü.

Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamayla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patlama haberinin ardından sabah saatlerinde Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u telefonla aradığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Erdoğan'ın olayla ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldığı kaydedildi.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 08:16
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

bu itlere,hainlere acıyanı Allah(c.c) asla affetmez...yardım ve yataklık edenler dahil HEPSİ İMHA EDİLMELİ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 04.11.2016 09:58
erol erol

Allah belanı versin verecekde inşaAllah hain şerefsiz amerika

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 04.11.2016 08:21
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