Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin bulunduğu ek bina yakınlarında sabah 08.00 sıralarında bomba yüklü araçla saldırıgerçekleştirildi.

Aydın Arslan Bulvarı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada, vatandaşlar ve öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada da patlamanın PKK'lı teröristlercebomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirilerek, yaralıların hastanelere intikal ettirildiği ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Bir tonun üzerinde patlayıcı kullanıldı

Saldırıda bir tonun üzerinde patlayıcı kullanıldığı tespit edildi. Patlamanın şiddetiyle olay yerinde çukur oluşurken, çevredeki çok sayıda bina ve iş yeri hasar gördü.

Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamayla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patlama haberinin ardından sabah saatlerinde Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u telefonla aradığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Erdoğan'ın olayla ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldığı kaydedildi.