Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklandı!

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan Demirtaş ve Yüksekdağ, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

DEMİRTAŞ'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

Hakkında en fazla dosya bulunan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın fezlekelerinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarını işlediği yer alıyor.

Demirtaş'ın dosyasında bulunan diğer suçlar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 298 sayılı kanuna muhalefet, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, 2911 sayılı kanuna muhalefet, hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, kamu görevlisinin aleyhine iftira, suç işlemeye tahrik ve suç işlemeye azmettirme, devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs."

YÜKSEKDAĞ'A İLİŞKİN SUÇLAMALAR

Yüksekdağ'ın fezlekelerindeki suçlar arasında şunlar bulunuyor:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu ve suçluyu övmek."



GÜRSEL YILDIRIM DA TUTUKLANDI

Terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Mardin Milletvekili Gürsel Yıldırım tutuklandı.



HDP'li milletvekillerine yönelik terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Mardin Milletvekili Gürsel Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yıldırım tutuklandı.