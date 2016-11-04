Demirtaş ve Yüksekdağ böyle gözaltına alındı

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Nisan ayında HDP grup toplantısında yaptığı konuşmada ; "Bu hafta, öbür hafta dokunulmazlık kaldırılacak. Tek bir arkadaşım kendi ayaklarıyla mahkemeye gitmeyecek. Nasıl götürüyorlarsa, öyle götürsünler. Bu iş öyle kolay olmayacak. Zannediyorlar ki dokunulmazlığı kaldırırız, tereyağından kıl çeker gibi bunları mahkemenin önüne atarız. Yok öyle yağma" demişti.
İşte Demirtaş ve Yüksekdağ'ın gözaltına alınma anları:
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şimdi kodesin duvarlarına MAL MAL bakma zamanı ermeni uşağı selo.
chpkk lılarıda unutmayın, onları da alıp toplu halde idam edin. Pis teröristler lütfen bunları Ülkemizde temizleyiniz.
hapiste görebilecekmiyiz?
chp hdp pkk fetö dhkpc = terör
idam isterim hainler idam edilsin
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