  1. Erdoğan: Birileri sözümü kendince hafife almıştı
  2. Bakan Bozdağ'dan saldırıya ilişkin açıklama

ve böyle gözaltına alındı

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin olarak "Nasıl götürüyorlarsa, öyle götürsünler." diyen 'ın gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Demirtaş ve Yüksekdağ böyle gözaltına alındı
HDP Eş Genel Başkanı , Nisan ayında HDP grup toplantısında yaptığı konuşmada ; "Bu hafta, öbür hafta dokunulmazlık kaldırılacak. Tek bir arkadaşım kendi ayaklarıyla mahkemeye gitmeyecek. Nasıl götürüyorlarsa, öyle götürsünler. Bu iş öyle kolay olmayacak. Zannediyorlar ki dokunulmazlığı kaldırırız, tereyağından kıl çeker gibi bunları mahkemenin önüne atarız. Yok öyle yağma" demişti.

İşte Demirtaş ve 'ın gözaltına alınma anları:
Etiketler: ,
  • 04 Kasım 2016, Cuma 10:45
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)
fırat23 fırat23

şimdi kodesin duvarlarına MAL MAL bakma zamanı ermeni uşağı selo.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.11.2016 12:03
FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk lılarıda unutmayın, onları da alıp toplu halde idam edin. Pis teröristler lütfen bunları Ülkemizde temizleyiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 04.11.2016 11:29
ercan ercan

hapiste görebilecekmiyiz?

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 04.11.2016 11:24
g&#252;lay gülay

chp hdp pkk fetö dhkpc = terör

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 04.11.2016 11:05
kaan kaan

idam isterim hainler idam edilsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 04.11.2016 11:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar