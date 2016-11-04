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DBP'li gözaltına alındı!

Adliye binasının önünde yapılan lara katılan , gözaltına alındı

DBPli Sebahat Tuncel gözaltına alındı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı HDP'li vekillerin Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmesi nedeniyle bir grup partili, adliye çevresinde toplandı.

Polis, aralarında DBP Eş Genel Başkanı ile HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın da bulunduğu gruba sık sık dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Ancak grup uyarılara aldırış etmezken, polis, Tuncel ile yaklaşık 10 partiliyi gözaltına aldı.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 14:52
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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isimsiz isimsiz

yaşayan fosil

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.11.2016 17:37
vural vural

İçerdeki dışardaki Vatan hainlerini teröristleri Mübarek Cuma hürmetine helak et yarabbi Amin

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 04.11.2016 15:33
no comment no comment

asıl çıyanın başlarından biri.çok olmuştu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 04.11.2016 15:15
UzakSes UzakSes

Suratinda insan-ruhu yok! Vahset yüzüne vurmus resmen!

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 04.11.2016 15:12
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