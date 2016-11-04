Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı HDP'li vekillerin Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmesi nedeniyle bir grup partili, adliye çevresinde toplandı.
Polis, aralarında DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın da bulunduğu gruba sık sık dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Ancak grup uyarılara aldırış etmezken, polis, Tuncel ile yaklaşık 10 partiliyi gözaltına aldı.
DBP'li Sebahat Tuncel gözaltına alındı!
Diyarbakır Adliye binasının önünde yapılan protestolara katılan Sebahat Tuncel, gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı HDP'li vekillerin Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmesi nedeniyle bir grup partili, adliye çevresinde toplandı.
Etiketler: Sebahat Tuncel , Diyarbakır , Diyarbakır Adliye binası , protesto
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kalan karakter 1000
yaşayan fosil
İçerdeki dışardaki Vatan hainlerini teröristleri Mübarek Cuma hürmetine helak et yarabbi Amin
asıl çıyanın başlarından biri.çok olmuştu.
Suratinda insan-ruhu yok! Vahset yüzüne vurmus resmen!
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