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sına 3 daha atandı

İstanbul Başlığı tarafından FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri hakkında başlatılan ya 3 savcı daha atandı

Cumhuriyet soruşturmasında kritik gelişme!

Gazetesi'ne yönelik PKK ve FETÖ adına suç işlemek iddiasıyla yürütülen ya 2'si başvekili 3 savcı takviye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya 2'si başsavcıvekili 3 savcı daha atadı. Başsavcılık daha önce Tahşiye soruşturmasını yürüten İStanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Hasan Yılmaz, Ergenekon'da kumpas soruşturmasını yürütmekte olan Başsavcıvekili Zafer Koç ile Terör ve Örgütlü Suçlar bürosu Cumhuriyet savcılarından Özgür Metin'i soruşturmada görevlendirdi.

Bu arada gözaltında bulunan Cumhuriyet yöneticilerinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinde sorulara cevap vermeyerek örgütsel tavır sergiledikleri belirtildi.

Soruşturmayı bundan böyle ikisi başsavcıvekili 4 savcı yürütecek
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 11:10
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