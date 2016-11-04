Cumhuriyet ele geçirildi, Zaman’a dönüştürüldü

Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine yönelik FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işledikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma ve geçtiğimiz pazartesi günü yapılan operasyon kapsamında tanık olarak ifadesine başvurulan Cumhuriyet Gazetesi okurları platformu koordinetörü Mustafa Namık Kemal Boya ifadesinde önemli bilgiler verdi. Boya, "Kısa adı CUMOK olan Cumhuriyet Gazetesi okurları platformunun içerisindeyim. Ayrıca bu platformun 2004 yılından beri de koordinatörlüğünü yapıyorum. Amacım gazetenin 1994 yılında kuruluşunda ortaya çıkan prensipleri doğrultusunda hareket ederek toplumu aydınlatmasına yardımcı olabilmektedir. Bu bağlamda da Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları ve çalışanları ile belirli düzeyde temaslarım olduğu için gazetenin geçmişi ve bugünü hakkında bilgi ve birikimim mevcuttur" diyerek sözlerine başladı.

TETİKÇİ GAZETE ÇALIŞANLARI DOLDURULDU

Cumhuriyet okurlarının gazetenin kuruluş felsefesi ve buna bağlı olarak siyasi tercihlerini okurken aynı zamanda takip ettiğini tabiri caizse ürünün kalitesini hem denetleyip hem de gerekirse gazeteye itirazlarını en geniş biçimde bildirdiklerini kaydeden Boya, "Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulunda Aydın Aybay'ın ölümü ile boşalan yerden dolayı 02.04.2014'de usulsüzlükler yapılarak yeni yönetimin belirlendiğini öğrendik. Cumhuriyet Vakfı'nın yeni gelen yönetiminin Cumhuriyet Gazetesi üzerinde imtiyaz hakkı olduğundan dolayı Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının işten atılıp yerlerine yeni personelin alındığını öğrendik. Burada tepki doğuran tecrübeli Cumhuriyet gazetecilerinin atılarak yerlerine Taraf gibi buna benzer bazı gazetelerden yazarların Cumhuriyet Gazetesi'nde işe alınması bizlerde rahatsızlık uyandırdı. Rahatsız etme sebebi de 2007 yılında Ergenekon, Balyoz gibi davaların tetikçiliğini yapan bir gazetenin çalışanlarının Cumhuriyet gazetesine gelerek gazetede görev almasıdır" diye konuştu.

ZAMAN İLE AYNI BAŞLIKLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

CUMOK olarak gazetede meydana gelen bu olaylarla ilgili gazeteyi protesto ederek sadece Cuma günü gazeteyi almayı diğer altı gün gazeteyi almama boykotu uyguladıklarını anlatan Boya,"Yaptığımız bu boykot etkili oldu ve gazetenin traji önemli ölçüde düştü o tarihten beri Cumhuriyet Gazetesi'nin son yönetimi ile okur topluluğunun ilişkileri kopmuştur, gazete yönetimi göreve geldiğinden beri yaptığı hataları sürdürmekte biz de aynı şekilde eleştirilerimize devam ettik. Gazetenin siyasi çizgisinde yeni yönetimin gelmesi ile birlikte büyük bir değişiklik olduğunu gördük ve zaten Ergenekon sürecinden beri devam eden aramızdaki tartışma şiddetlendi ve devam etti. Özellikle ulusal birlik, bütünlük, laiklik ve aydınlanma çizgisinin dışında haberler yorumlar ve yeni yazarlar geldiğinde okurun boykotu ve eleştirisi devam etti. Birgün, Taraf gibi gazetelerden gelen yazarları, gazete okurları bu durumu kabul etmedi ve yazılarını okumadılar, yeni yönetimin gelmesi ile birlikte bizim yaptığımız boykot nedeniyle gazete tirajı önemli ölçüde düşerek yirmi binlere kadar geriledi. Biz CUMOK olarak, gazetenin kuruluş amacına aykırı yazı ve yazarların Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alması; Birgün, Taraf ve Zaman gibi gazeteler ile birebir başlık da haberlerin yapılması, aynı minvalde yazıların yayınlanması CUMOK olarak bizim için kabul edilemez bir olaydır"dedi.

LOGO ÖNÜNDEKİLER GERÇEK CUMHURİYET'Çİ DEĞİL

CUMOK olarak aldıkları boykot kararının Cumhuriyet Gazetesi'nde meydana gelen başkalaşım ve siyasi çizgisinden uzaklaşması sebebiyle olduğunu kaydeden Boya şunları söyledi:"Sayısız okur bu duruma tepki olarak gazeteyi almamaya başladı ve bize de bu konuda tepki koyun diyerek toplantıda karar aldık. Bizde bunu okurlara duyurduk. 'Bugün Cumhuriyet operasyon var' diyerek yapılan yayınla Cumhuriyet'in logosunu öne koyarak arkasında savunmaya geçenler Cumhuriyet'in bildiğimiz özüne, düşünce yapısına, siyasi çizgisine zıt kişilerdir. Gazetenin önünde gelenlerin çoğu da Cumhuriyet okumamış, Cumhuriyet almamış ama son 2 yılda cemaate ve bölücülüğe prim veren yayınların kesilmesinden dolayı protesto için gelmişlerdir. CUMOK ve benim için kişilerin yasa ile problemi olan hal ve eylemleri ilgili görev adli makamlara aittir. Bizim için önemli olan gazetenin Cumhuriyetçi çizgisini sürdüren bağımsız bir yayın organı olarak varlığını sürdürmesidir. Problemli genel kurul hakkında verilen Vakıflar Kurulu kararı doğrultusunda genel kurulun sağlıklı bir biçimde yaptırılması Cumhuriyet'i kuruluş felsefesine uygun görevini yapmasına yetecektir."



NAZİF KARAMAN/SABAH