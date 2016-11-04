Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Wyndham Grand Otel'de düzenlenen Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

İstanbul'u finans merkezi yapma çabalarının bu kongreyle bir adım daha ileriye gittiğine inanıyorum.Katılımcı listesi 3 bin gibiydi ama salon bin kişilik olduğu için indirildi. İnşallah bir dahakine farklı bir salonda yaparak katılımı artırmak suretiyle neticeyi bereketlendirmek gerekiyor.

DÜNYA EKONOMİSİ HALA KRİZ ÖNCESİ BÜYÜME ORANLARINA KAVUŞAMADI

Küresel finans krizi 8 seneye rağmen etkilerini sürdürüyor. Olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaya yönelik ilerleme henüz kaydedilemedi. Ülkeler sorunun çözümü konusu yeteri kadar gayret sarfetmiyor. Dünya ekonomisi hala kriz öncesi büyüme oranlarına kavuşamadı.

GEÇTİĞİMİZ YIL ORTALAMA ÜZERİNDE BÜYÜME RAKAMLARI YAŞADIK

Küresel finans krizi başladığında Türkiye'yi teğet geçeceğini belirtmiştim, birileri hafife almıştı. Bu kriz dönemini ülkemiz rekor büyümeyle atlattı. 2013-2015 ortalama büyüme oranımız yüzde 4,7 oldu. Geçtiğimiz yıl ortalama üzerinde büyüme rakamları yaşadık. Üst üste 2 seçim ve terör eylemleri olmasına rağmen yüzde 4 ile kapattık.

Çin ve Hindistan hariç yüzde 2'dir gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranı. Türkiye için geride bıraktığımız yılın en önemli göstergelerinden biri ihracat. Yüzde 8,7 gerilemiştir. Geçen yıl yüzde 11 daralmıştır. Türkiye'nin durumu dünya ve Avrupa'dan çok daha iyidir. Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi kriz ülkelerinin yanında bulunuyor.

20 ARALIK'TA AVRASYA TÜNELİ'NİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ

Suriye ve Irak'taki gelişmeler bizi etkiliyor. Büyümeyi sürdürmemiz takdire yakışır. Bu yıl pek çok olumsuzluğun yanı sıra darbe girişimi yaşamış olmamıza rağmen dünya çapındaki projeleri hizmete açtık. 30 Haziran'da 9 milyar dolarlık İstanbul İzmir Otoyolu osmangazi Köprüsü açılışını yaptık. 26 Ağustos'ta 3 milyar dolarlık Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışını yaptık. Marmaray'ı 2013'te hizmete açmıştık. İnşallah 20 Aralık'ta Avrasya Tüneli'nin açılışını yapacağız. Hızlı tren projelerimiz devam ediyor. Ankara İstanbul ve Ankara Konya'ya ilave, Ankara Sivas, İzmir ve Bursa Bilecik'i hayata geçiriyoruz. Kars Tiflis'i de çok yakında hayata geçireceğiz.

KANAL İSTANBUL PROJEMİZ DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANIR BİR ESER OLACAKTIR

Gelişmekte olan bir ülke olarak lafta yapmayacağız. İcraatye koyacağız. Yeni bir projede Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir Otoyolu'ndaki 1915 Çanakkale Köprüsü'dür. Köprünün temelini 18 Mart'ta atmayı planlıyoruz. Kanal İstanbul projemiz dünyada eşine az rastlanır bir eser olacaktır. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak projede hazırlıklarımız sürüyor. Yeni havalimanımız Türkiye'yi bir numara yapacak. Devlet olarak 25 yılda 25 milyar dolarlık kaynak elde etmeyi planlıyoruz.

150 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ HAVALİMANININ 90 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ KISMINI 2019'DA AÇACAĞIZ

150 milyon yolcu kapasiteli havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli kısmını 2019'da açacağız. Şehir hastanelerinde de 10 milyon dolarlık yatırımla farklı bir noktaya taşıyacağız. 21 şehir hastanesi inşa aşamasında. Açılışlarına önümüzdeki aydan itibaren başlıyoruz. 2019 yılına kadar tüm hastanelerimizi hayata geçirmiş olacağız. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde anlaşmada imzalar atıldı.

20 YILDA KENTSEL DÖNÜŞÜMLE 6,5 MİLYON KONUTUN YENİLENMESİNİ HEDEFLİYORUZ

Sinop Mersin Akkuyu'daki nükleer santrallerle ilgili çalışmalar sürüyor. 20 yılda kentsel dönüşümle 6,5 milyon konutun yenilenmesini hedefliyoruz. Terör bölgesinde sıkıntılar sebebiyle çalışmalarımız şu anda hızlanarak devam ediyor. Devletinin milletine nasıl sahip çıktığını göstermesi bakımından önem taşıyor. Bu da yaklaşık 400 milyar dolarlık ekonomik büyüklük demek.

2023 YILINA KADAR KÜRESEL DÜZEYDE 70 TRİLYON KADAR ALTYAPI İHTİYACI VARDIR

Her alanda kamu ve özel sektörün büyük yatırımları bulunuyor. Devletimiz ve özel sektörümüz ülkemizi büyütmek için çalışıyor. 2023 yılına kadar küresel düzeyde 70 trilyon kadar altyapı ihtiyacı vardır. Böylesine büyük bir altyapı ihtiyacının kamu kaynaklarıyla yapmak mümkün değil. G20'de en önemli başlıktı. Özellikle ifade edildi. Özellikle finansman konusunda özel sektörün devreye sokulması gerekiyor. Üye ülkelerin gündemine getirdik. Altyapı projelerinin kamu özel işbirliği ile yürütülmesi bizim hedefimiz.