Çukurunu kazdılar!

Sivas’ta yalnız yaşayan Emine Kutluca, evini yıkmak isteyen müteahhit firmayla anlaşamadı. Firma anlaştığı diğer konutları yıkınca evinin önünde 5 metre çukur oluştu. Yaşlı kadın “Gidecek yerim yok” dedi
Sivas'ta yalnız başına yaşayan Emine Kutluca'nın (82) başına gelenler filmleri aratmadı. Kızılırmak Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde oturan yaşlı kadının sokağına bir süre önce bir müteahhit firma geldi. Firma Kutluca'nın evinin bulunduğu sokakta ikamet eden kişilerle kat karşılığı anlaşarak evleri teslim aldı. Kutluca ilede görüşen firma evini vermeyenkadınla anlaşamadı. Evin diğer hissedarlarıyla da anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine firma anlaştığı evleri yıktı. Yaşlı kadının binadan çıkması için de elektriğini ve suyunu kesti. Diğer evler yıkılıncaKutluca'nın kapısınınönünde 5 metrelik çukuroluştu. Evine girip çıkmak için komşusunun bahçesini kullanmak zorunda kalan Emine Kutluca şöyle konuştu: "Müteahhit'size bir ay müsaade'dedi. 'Yeriniz ev etmiyor buralaryeşil alan olacak' dedi.'Bir yere gidemem benimkimsem yok' dedim."
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