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Çukurunu kazdılar!

’ta yalnız yaşayan , evini yıkmak isteyen müteahhit firmayla anlaşamadı. Firma anlaştığı diğer konutları yıkınca evinin önünde 5 metre çukur oluştu. Yaşlı kadın “Gidecek yerim yok” dedi

Çukurunu kazdılar!
Sivas'ta yalnız başına yaşayan Emine Kutluca'nın (82) başına gelenler filmleri aratmadı. 'nde 2 katlı müstakil evde oturan yaşlı kadının sokağına bir süre önce bir müteahhit firma geldi. Firma Kutluca'nın evinin bulunduğu sokakta ikamet eden kişilerle kat karşılığı anlaşarak evleri teslim aldı. Kutluca ile de görüşen firma evini vermeyen kadınla anlaşamadı. Evin diğer hissedarlarıyla da anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine firma anlaştığı evleri yıktı. Yaşlı kadının binadan çıkması için de elektriğini ve suyunu kesti. Diğer evler yıkılınca Kutluca'nın kapısının önünde 5 metrelik çukur oluştu. Evine girip çıkmak için komşusunun bahçesini kullanmak zorunda kalan şöyle konuştu: "Müteahhit 'size bir ay müsaade' dedi. 'Yeriniz ev etmiyor buralar yeşil alan olacak' dedi. 'Bir yere gidemem benim kimsem yok' dedim."
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