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CHP'li Tanrıkulu'dan provokasyonu

'li Demirtaş ve Yüksekdağ başta olmak üzere 12 milletvekilinin ifade vermeye gitmediği için gözaltına alınmasının ardından CHP'den skandal bir açıklama geldi. CHP'li , düzenlenen operasyonu 'ülkeyi bölme hareketi' olarak yaftalamaya kalkıştı.

CHPli Tanrıkuludan HDP provokasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak geçtiğimiz dönemler skandal savunularda bulunan CHP İstanbul Milletvekili , 'lilere yönelik operasyonlar için de benzer bir tutum sergiledi.

OPERASYONA 'BOMBALAMA' DEDİ
Söz konusu operasyonu 'ülkeyi bölme harekatı' olarak tanımlamaya kalkışan Tanrıkulu, "Bu gece yapılan sadece darbe değil aynı zamanda ülkeyi bölme harekatıdır! TBMM bir kez daha bombalanmıştır" dedi.

PKK SÖYLEMLERİYLE BİLİNİYOR
Tanrıkulu, daha önce de skandal ifadeler kullanmıştı. Cizre'de herhangi bir çatışmanın olmadığı bilgisi olduğunu iddia eden Tanrıkulu, "Dolayısıyla yaşananın toplu infaz olduğu şüphesi söz konusudur" demişti.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 11:45
YORUMLAR 19 yorum yapıldı

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s s

ilkönce bu vatan hainini almaları lazım

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 04.11.2016 13:53
selim selim

Bak bu it kendi agziyla bende onlardanim diyor,daha ne yapsin ,bu itide atin iceri ve yahut ulkeden disari

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evet4
hayır0
cevapla 04.11.2016 13:52
selim selim

pkk sevicilerde umarım en kısa zamanda mahkemeye çıkarlar

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evet5
hayır0
cevapla 04.11.2016 13:48
milletttt milletttt

sen bu açıklamayı yap sonra gel benden oy iste alırsın oyumu çoooooook beklersin çooooook

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evet4
hayır0
cevapla 04.11.2016 13:46
vatandaş vatandaş

bu adam chp nin içerisinnde süzme pkk lıdır.

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evet8
hayır0
cevapla 04.11.2016 13:34
selim selim

Tek bumu..saymaya kalksan 30-40- tane rahat cikar bunun gibi it

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 04.11.2016 13:53
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