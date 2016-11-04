Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak geçtiğimiz dönemler skandal savunularda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilere yönelik operasyonlar için de benzer bir tutum sergiledi.
OPERASYONA 'BOMBALAMA' DEDİ
Söz konusu operasyonu 'ülkeyi bölme harekatı' olarak tanımlamaya kalkışan Tanrıkulu, "Bu gece yapılan sadece darbe değil aynı zamanda ülkeyi bölme harekatıdır! TBMM bir kez daha bombalanmıştır" dedi.
PKK SÖYLEMLERİYLE BİLİNİYOR
Tanrıkulu, daha önce de skandal ifadeler kullanmıştı. Cizre'de herhangi bir çatışmanın olmadığı bilgisi olduğunu iddia eden Tanrıkulu, "Dolayısıyla yaşananın toplu infaz olduğu şüphesi söz konusudur" demişti.
kalan karakter 1000
ilkönce bu vatan hainini almaları lazım
Bak bu it kendi agziyla bende onlardanim diyor,daha ne yapsin ,bu itide atin iceri ve yahut ulkeden disari
pkk sevicilerde umarım en kısa zamanda mahkemeye çıkarlar
sen bu açıklamayı yap sonra gel benden oy iste alırsın oyumu çoooooook beklersin çooooook
bu adam chp nin içerisinnde süzme pkk lıdır.
Tek bumu..saymaya kalksan 30-40- tane rahat cikar bunun gibi it
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.