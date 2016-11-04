Cezaevi FETÖ’sü

FETÖ'nün darbe girişiminde kritik rol oynayan örgüt üyeleri tek tek deşifre edildi. 15 Temmuz gecesi Ankara'dakiAkıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra "Tarlabakıyorum" diyerek serbest kalan Adil Öksüz firar etti. Öksüz'ün FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı olduğu ve kanlı girişimi yönettiği belirlendi. 15 Temmuz da Öksüz ile birlikte gözaltına alınan Kemal Batmaz ile Harun Biniş de "Tarla bakıyorduk" dedi. Ancak ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batmaz ve Biniş'in cezaevindeki görüntüleri ise dikkat çekti. Darbeci hainler, Sincan F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Tek kişilik koğuşlara alındı. Kamera kayıtlarında at kuyruklu olan Biniş'in, saçını kestiği ve sakal bıraktığı gözlendi.
'GÖRÜNTÜDEKİ BEN DEĞİLİM' DEDİ!
Soruşturmada kritik ayrıntılara da ulaşıldı. Savcılık darbenin firari imamlarından Öksüz ile Batmaz'ın talimat almak için ABD'ye aynı uçakla gidip döndüklerini belirledi. Yapılan tespitlere göre, Batmaz ve Öksüz 10 Haziran'da 11 Temmuz tarihli ABD'ye giden TK003 sefer sayılı uçağa rezervasyon yaptırdı. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin talimatı almak için ABD aynı uçakta giden Öksüz, 04G No'lu koltukta yolculuk ederken, Batmaz ise 27H numaralı koltuğu kullandı. Öksüz ve Batmaz, darbe girişimi için gerekli talimatları aldıktan sonra Türkiye'ye 13 Temmuz tarihinde TK002 sefer sayılı uçakla döndü. Dönüş yolunda aynı uçakta Batmaz 29 E numaralı koltukta, Adil Öksüz ise 15H numaralı koltukta yolculuk yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak da Batmaz'ın darbenin çok kritik isimlerinden biri olduğunu söyledi ve ekledi: "Ama her şeyi inkar ediyor. Hatta görüntülere dahi 'Ben değilim' diyor." Batmaz'ın Erciyes Üniversitesi'nde görevli olan ağabeyi Prof. Dr. Şakir Batmaz'ın da FETÖ'den tutuklandığı belirtildi.
* Batmaz (üstte) ile Biniş (altta) Akıncı Üssü'nün koridorlarında cirit atarken böyle görüntülenmişti.
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