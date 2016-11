Çelik: PKK propagandasına alet olmayın

AB Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çelik, Mogherini ile telefonda görüştü. Çelik, ayrıca, Bakanlıkta, AB Dönem Başkanı Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova'yı kabul etti.

Bakan Çelik, bazı HDP milletvekillerinin gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarına ilişkin son gelişmeler hakkında Türkiye'nin hassasiyetlerini muhataplarına iletti.

SEÇİLMİŞLİK ZIRHINA SIĞINARAK HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUĞU İŞLEME HAKKI YOK

Halkın iradesiyle seçilenlere saygının, demokratik yaklaşımlarının temeli olduğunu ancak teröre, şiddete ve silahlı eylemlere destek verenlerin seçilmişlik zırhına sığınarak, yargı sistemini tanımama ve her türlü hukuksuzluğu işleme hakkına da sahip olamayacaklarını vurgulayan Çelik, hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları alanlarında Türkiye ve AB'nin daha güçlü dayanışma ve işbirliği içinde bulunmasının önemine işaret etti. Çelik, bu alanlarda AB ile her zaman güçlü ve yapıcı diyalog içinde olmak istediklerini bildirdi.

Söz konusu HDP milletvekilerinin ifade vermek üzere 3 kez savcılığa davet edildikleri halde davete icabet etmediklerine dikkati çeken Çelik, dokunulmazlıkları kaldırılan diğer tüm liderlerin ve milletvekillerinin ifade verdiklerini anımsattı. Çelik söz konusu siyasi partinin bu konuyu terör örgütü PKK adına siyasi propagandaya dönüştürmek istediğini, AB tarafından yapılan açıklamaları da bu amaçla kullandıklarını kaydetti.

PKK'NIN PROPAGANDASINA ALET OLMAYIN

Çeşitli olaylarda AB'nin eksik bilgi ile Türkiye Cumhuriyeti makamlarına yönelik tek taraflı çağrı yapmak yerine dengeli açıklamalar yapması gerektiğini ifade eden Çelik, AB makamlarının ayrıca bazı milletvekillerine Türk yargısına saygı duymaları, PKK'yı terör örgütü ilan etmeleri ve kınamaları yönünde güçlü mesajlar vermesinin önemine değindi. Çelik, bunu maalesef hiçbir zaman göremediklerini belirterek, AB'nin PKK'nın propagandasına alet olmamasını beklediklerini belirtti.

SESİNİZ 15 TEMMUZ'DA ZAYIF KALDI

Son gelişmelerin ardından sesi çok yüksek çıkan Avrupa'daki bazı çevrelerin tepkisinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok zayıf kaldığını gördüklerini vurgulayan Çelik, bunun söz konusu çevrelerin Türkiye'ye yaklaşımı hususunda Türk kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açtığını ifade etti.

Bakan Çelik, ayrıca, Belçika'da yerleşik PKK terör örgütüyle iltisaklı özel ve tüzel kişiler hakkında yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesinden duyulan rahatsızlığı ve derin hayal kırıklığını da muhataplarına iletti.

Çelik, gelişmeler hususunda AB ile temas içinde olunacağı, AB'nin Türkiye'deki gelişmeleri doğru anlaması ve dengeli tepkiler vermesi için diyalog kanallarının açık bulunacağını da belirtti.