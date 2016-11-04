Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya tokat gibi yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. HDP'ye yapılan terör operasyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

"Herkes burda hukuka uyacak. Bunlar bilerek bu işi bu noktaya getirdiler. Kimse kanundan üstün değil. Diğer partilerin genel başkanları gidiyorsa onlarda gidecek."

"PKK'ya destek verenler yine PKK ile aralarına mesafe koymadı. Bu milletvekillerinden bazıları PKK'ya silah taşırken yakalandı. Teröre destek verirseniz yargı sizden hesap sorar. Yargı sizden hukuk çerçevesinde hesap sorar. Bugüne kadar AB ve bazı ülkeler bize demokrasi dersi vermeye çalışıyor. Çözüm sürecini ne zaman geri getireceksiniz diye soruyorlar. PKK'ya silah bırak açıklamasını hiç duymadım."

"BU NOKTAYA BUNLAR GETİRDİLER"

"Düğünlerde zorla PKK'ya para toplarlar. İşadamlarından zorla para topluyorlar. Bizim istediğimiz teröristleri bize hiçbir zaman vermediler. Terör örgütünün paçavralarıyla, teröristbaşının fotoğraflarıyla propaganda yapıyorlar. AB ülkelerinin çoğu PKK'ya destek veriyor. O sebeple bize hukukun üstünlüğü gibi ders vermesini kabul etmiyoruz. Burada hukukun üstünlüğüne riyat edeceksek herkes yargının önünde ifade verecek, karara saygı duyacak. Mahkemeleri tanımıyorum, kimse ifade almaya götüremez dersen, ifadeni alırlar seninle ilgili karar verirler. Bu noktaya bunlar getirdiler. Keşke gitselerdi."

"Milletin hizmetine sunulan iş makinaları PKK'nın elinde bomba yerleştirmek için, çukur kazmak için kullanılıyor. Devlet buna sessiz mi kalacak? Devletin kurumlarının görevi kamu düzenini sağlamaktır. Bizim de devlet olarak yapmaya çalıştığımız bu. İnşallah bundan ders alırlar. Bundan sonra Türk devletini, Türk kanunlarını, Türk mahkemelerini tanımaları gerektiğini öğrenirler."