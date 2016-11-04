Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'lilerin gözaltına alınmasına ilişkin şöyle konuştu:
"Gözaltına alınan milletvekilleri, hukukun işlemesine yardımcı olmamışlardır, hukuku tanımamışlardır. Hukuka saygı duymamışlardır. Böyle bir durumda da kanun, hukukun gereklerinin nasıl yerine getirileceğini açıkça yazmaktadır. Kanunun yazdığı bir biçimde hukukun gerekleri yerine getirilmektedir. Bu da tamamen yargının yaptığı bir tasarruftur.
Davetiye gidiyor, gelinmiyor, o zaman ne çare kalıyor? Zorla getirme çaresi kalıyor. 'Bugünkü uygulamayı yapma dışında yargının eline bir seçenek bıraktılar da buna rağmen zorla getirme kararı alındı' denirse o zaman ben hak veririm. Yok öyle bir şey. Onun için Türk yargısı, yasaların uygulanmasının engellenmesi veya imkansız hale getirilmesi için çalışma yapıldığında yargıya hangi kuralın uygulanması emrediliyorsa, o kuralı uygulamaktadır. Hukuka ve hukuk devletine sahip çıkmaktadır. Anayasamızın ve hukuk devletimizin gereklerini yerine getirmektedir. Bu doğal bir haktır."
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sayın bakanım emin olun 15 temmuz gecesi dışarı çıkan herkez sizi bu konudada sonuna kadar destekliyor.bu hainler çoktan atılmalıydı içeri hatta idam çıkartılıp asılmalı bazıları yoksa bunlarla baş edilmez.avrupayı amerikayıda boşverin onların türkiye yararına zaten bir şey söyledikleri yok it ürür kervan yürür.Allah yardımcınız olsun.
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