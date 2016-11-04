Bakan Bozdağ'dan saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada Diyarbakır saldırısına dair açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "Bugün Diyarbakır'da Bağlar'da bir aracın patlatılması sonucu pek çok vatandaşımız yaralandı, bazı vatandaşlarımız ve polislerimiz şehit oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye terörle etkin bir mücadele yürütmektedir" dedi.



İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bağlar'da bir aracın patlatılması sonucu çok sayıda vatandaşımız yaralandı, polis ve sivil şehitlerimiz oldu. Türkiye terörle etkin bir mücadele yürütmektedir. Terörü tamamen sonlandırma noktasında netice maalesef alamadık. Terör konusunda bütün dünyanın birlikte, samimi, işbirliği içinde olması gerekiyor.



ULUSLARARASI TOPLUM TÜRKİYE'YE DESTEK VERMİYOR

Yaklaşık 150 ülkeden ölmek ve öldürmek için getiriliyor. Evlatlarımızı aynı noktaya çekemezken, bu kadar teröristi ölmek ve öldürmek için kim ikna ediyor? Bu uluslararası bir proje. Hem Türkiye'nin, hem insanlığın, hem Müslümanlığın düşmanı. Tüm dünya DEAŞ'la mücadeleden vazgeçse, Türkiye geçmeyecek. Türkiye bunu hem iç hukuka hem uluslararası hukuka uygun şekilde yerine getirecektir. Uluslararası toplum Türkiye'ye yeterince destek vermiyor.

MERKEL'İN HADDİNE DEĞİL

Türkiye'de süren davaların neredeyse hepsiyle ilgili görüş belirtme hakkını hem Sayın Merkel hem hükümet sözcüsü hem Adalet Bakanı hem de diğer Alman yetkililer kendinde görüyor. Türkiye'nin bağımsız, egemen bir devlet olduğunu, Türk yargısının da Alman yargısı kadar bağımsız ve tarafsız bir yargı olduğunu onlar görmek, anlamak zorundadır. Siz Türkiye'nin iç işlerine karışamazsınız. Alman Adalet Bakanı'nın da haddine değildir, Merkel'in de haddine değildir, başka bakanların da haddine değildir. Hiçbir ülkenin de haddine düşmemiştir.

Ne Alman Başbakanı ne de Avrupa'nın komiserleri, bize ders verme hakkına sahip değildir. Türkiye'yi yansız, bağımsız, objektif değerlendirdikleri zaman biz her türlü eleştiriye açığız ama terör örgütlerinin lojistiği ile terör örgütlerinin yazdığı raporların altına sadece imza koyarak, Türkiye'yi onların iddiasıyla yanlı, taraflı bir şekilde suçladıkları zaman o raporların bizim gözümüzde zerre kadar saygınlığı yoktur.

HDP AÇIKLAMASI

Bugün Türkiye'de gözaltılar var. HDP milletvekillerinin bazıları için gözaltı kararı verildi. 15 milletvekili için gözaltı kararı verildi. Olan biten, Türkiye hukuk devleti, kanun önünde herkes eşit. Herkese uygulanan hukuk milletvekillerine de uygulanıyor. Eşitlikten niye rahatsız oluyorsunuz? Meclis'te görüşme yapıldı, 20 Mayıs 2016'da dokunulmazlıklar kaldırıldı."