Yapılan operasyonda; BTÖ mensupları tarafından kullanılan üç ayrı sığınakta, patlayıcı madde yapımında kullanılan 730 kilogram amonyum nitrat gübre, pil, elektrik kablosu, elektrik güç kaynağı, keskin nişancı rüzgar ölçü aleti, keskin nişancı mesafe ölçüm cihazı, örgütsel doküman ile bol miktarda yaşam malzemesi ve ilaç ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
Batman'da PKK'ya darbe
Batman’da terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda Sason ilçe kırsalında 3 ayrı sığınak ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.
Yapılan operasyonda; BTÖ mensupları tarafından kullanılan üç ayrı sığınakta, patlayıcı madde yapımında kullanılan 730 kilogram amonyum nitrat gübre, pil, elektrik kablosu, elektrik güç kaynağı, keskin nişancı rüzgar ölçü aleti, keskin nişancı mesafe ölçüm cihazı, örgütsel doküman ile bol miktarda yaşam malzemesi ve ilaç ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
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