  1. İşte HDP operasyonunda son durum

'da 'ya darbe

’da terör örgütü ’ya yönelik yürütülen operasyonlarda Sason ilçe kırsalında 3 ayrı sığınak ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

Batmanda PKKya darbe
Valiliği tarafından yapılan açıklamada, eylem hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Sason ilçe kırsalında operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Sason ilçe kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarının eylem hazırlığı içerisinde bulunduğu yönünde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve kullanılabilecek malzemelerinin bulunabileceği sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi maksadıyla 02 - 03 Kasım 2016 tarihlerinde operasyon icra edilmiştir.

Yapılan operasyonda; BTÖ mensupları tarafından kullanılan üç ayrı sığınakta, patlayıcı madde yapımında kullanılan 730 kilogram amonyum nitrat gübre, pil, elektrik kablosu, elektrik güç kaynağı, keskin nişancı rüzgar ölçü aleti, keskin nişancı mesafe ölçüm cihazı, örgütsel doküman ile bol miktarda yaşam malzemesi ve ilaç ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 17:30
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