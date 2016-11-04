Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, Diyarbakır'daki hain terör saldırısında 2'si polis 8 kişinin şehit olduğunu,1 teröristin ise ölü ele geçirildiğini söyledi.



İşte o konuşmadan satır başları



DİYARBAKIR'DAKİ PATLAMA

Maalesef Diyarbakır'da bölücü terör örgütü yapacağını yaptı. Alçak iğrenç yüzünü tekrar gösterdi. Şuana kadar 8 vefat var. 2 polis, 1 teknisyen 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1 terörist ölü ele geçirildi. 100'ün üzerinde yaralı vardı 93'ü taburcu edildi. 7'sinin tedavisi devam ediyor. Sayılar değişebilir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.



HDP'YE OPERASYON

Türkiye bir hukuk devleti hukukun üstünlüğünde geçiş üstünlüğü yok. İşlem hukuk içinde bir işlemdir. Mahkemeler, dokunulmazlıkları kaldırılan toplam 154 milletvekili hakkında çağrı yapmışlar. HDP'li milletvekilleri dışında tamamı ifadesini vermiş. Yasal süreç devam etmektedir. HDP milletvekillerinden sadece 1 tanesi gitmiş, 54 tanesi bu çağrıya uymamıştır. Hukukun üstünlüğünü tanımamıştır. Yapılan işlem mahkemelerin yaptığı çağrıyı yerine getirmemesi üzerine gerçekleşen işlemdir.



KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP

Seçimle gelen seçimle gider. Kimsenin itirazı olmaz tabi ama seçimle gelip terörle iç içe olanlar bunun hesabını vermelidir. Sayın Kılıçdaroğlu bu iki şeyi birbirine karıştırıyor. terör ve milli iradeyi birbirine karıştırmamak lazım. Milletvekilleri hakkında hukuki bir işlemdir. Vatandaşın kafasını karıştırmaya hacet yok.



KAÇTIKLARI YERE KADAR KOVALANACAKLAR

Bölücü örgütün temsilcileri var. Bunlar her gün aynı çağrıyı yapıyor. Bizim için yabancı değil. Onlar bu çağrıyı yapmadan önce polislerin üzerine topnlarca bombayı patlatan kendi yandaşlarına bu çağrıyı yapsınlar, ondan sonra görelim. Ne bölge halkı, ne milletimiz bu çağrılara kulak vermiyor. Türkiye terörle mücadelesini sürdürecek, kaçtıkları yere kadar kovalayacak.

Siyaset suç işlemenin bir kalkanı olamaz. Eğer Sayın Bahçeli, Sayın Baykal gidip ifade veriyorsa HDP'liler de gidip ifadelerini verecekler bu kadar basit. Bundan kaçtığınızda doğacak sebepten şikayet etmemeniz gerekir.

İNTERNET YAVAŞLAMASI GÜVENLİK GEREĞİ

Güvenlik için uygulamalardır. Bunlar geçici tedbirlerdir. Tehlike bertaraf edildikten sonra her şey normale döner.