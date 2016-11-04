Bahçeli'den MHP teşkilatına provokasyon uyarısı

Devlet Bahçeli'nin, anayasa değişikliği, referandum ve partinin il ve ilçe kongrelerine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu, ayrıca olası provokasyonlara karşı teşkilatların dikkatli olmasını istediği de belirtildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli başkanlığında Genel Merkez'de yapılan toplantıya, Başkanlık Divanı, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleri katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren toplantıda Bahçeli'nin, gündemdeki konuları değerlendirdiği, bu sırada partinin siyasi tarihinden örnekler de verdiği öğrenildi.

PROVOKASYONLARA DİKKAT

Devlet Bahçeli'nin, anayasa değişikliği, referandum ve partinin il ve ilçe kongrelerine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu, ayrıca olası provokasyonlara karşı teşkilatların dikkatli olmasını istediği de belirtildi.