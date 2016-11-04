Milli futbolcu Arda Turan'ın Mehmetçik'in isteği üzerine Van'daki hudut karakoluna gönderdiği ısıtıcılarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerince inceleme başlatıldı. Bu kapsamda ısıtıcıların iade edilmesi de kararlaştırıldı.

Van'ın Özalp ilçesindeki hudut karakolundan bir asker tarafından, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen milli futbolcu Arda Turan'a sosyal medyadan mesaj atılmış ve ısıtıcı talebinde bulunulmuştu. Özellikle hudut karakoldaki kulelerde nöbet tutarken askerlerin üşüdüğünün belirtildiği mesajın ardından Arda Turan, bir arkadaşı aracılığıyla hudut karakoluna ısıtıcı göndermişti.

Askerlerin, hediye edilen ısıtıcılar önünde çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmasının ardından da konuyla ilgili tartışma başlamıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Isıtıcıların da Arda Turan'a iade edilmesine karar verildi.

Söz konusu askeri birliğin "kalekol" olduğu ve 2011'de yapımı tamamlanarak hizmete girdiği öğrenildi. Merkezi ısınma sisteminin yanı sıra iki de jeneratörün olduğu kalekolda ısınma konusunda herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı belirtildi.

Nöbet kulelerinde ise Mehmetçik'in ısınması için yağlı radyatörlerin kullanıldığı vurgulandı. Hediye edilen infrared ısıtıcıların kulelerde kullanılmasının ise güvenlik gerekçesiyle mümkün olmadığı kaydedildi. Söz konusu ısıtıcıların, ısının yanı sıra ışık da verdiği, bunun da nöbet tutan Mehmetçik'in güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

Milli futbolcu Arda Turan tarafından gönderilen ısıtıcıların, gösterilen duyarlılıktan dolayı teşekkür edilerek aracı kişiye iade edileceği de öğrenildi.