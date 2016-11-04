Ana feryat!

Akıllara durgunluk veren olay 9 Ekim günü Mersin'de yaşandı. Sezgin G. ve Ekrem K., evinin bahçesinde oturan Furkan C.'nin (22) yanına gitti. Burada sohbet eden üçlü, daha sonra tartışmaya başladı. Yaşanan arbedenin ardından iki arkadaş, Furkan C.'yi döverek bahçeden dışına çıkarıp bir araca bindirerek uzaklaştı. Gençten bir daha da haber alınamadı. Ailesi ise şikayetçi oldu. Hemen hareke geçen emniyet güçleri, SezginG. ve Ekrem K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde, Furkan C.'yi ormanlık bir alana götürdüklerini, dövmeye devam ettiklerini bu sırada ellerinden kurtulup kaçtığını söyledi. Adliyeye sevk edilen ikili tutuklandı. Anne Sinem Serbest ise oğlunu aramaya başladı. Furkan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürleri vatandaşlara gösteren ve duvarlara asan gözü yaşlı anne, oğlunun bulunmasını istiyor. Serbest, "Polisimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Oğlumu bulmalarınıistiyorum. Çocuğumu 24 gündürgömüyorum. Özledik oğlumu,ölü mü diri mi belli değil. En azından öldüğü yeri göstersinler de bari ona bir mezar yapalım. Hiçbir şey belli değil. Furkan'ın bundan önce böyle bir olayı hiç olmadı. Çocuğum eve gecikse bile mutlaka beni arar ne kadar gecikeceğini söylerdi. Hiçbir zaman böyle bir şeyi olmadı" diye konuştu.
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