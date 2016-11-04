Ambulansa yerini dumanla bildirdi!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kayalıklardan düşen kişi havaambulansıyla bulunduğu yerden alındı. Yaralının aktarılacağı kara ambulansındaki sağlık görevlisi dağlık alanda yerini pilota, ateş yakarak bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Menteş Köyü'nde bir çiftlikte çalışan Mehmet Sönmez (56), köyün yakınlarındaki kırsal alanda dolaşmaya çıktı.

Dolaşırken dengesini kaybederek 20 metrelik kayalıktan aşağıya düşen Sönmez, yaralı halde 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Yaralıyı almak için gelen sağlık ekipleri, yaralının bulunduğu yere ambulans ile çıkamadı. Yürüyerek yaralıya ulaşan ekipler, Sönmez'i düştüğü yerden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekipleri, Sönmez'i kara ambulansının bulunduğu yere götürmek için hava ambulansı istedi. Ancak Sönmez'i alarak kara ambulansına götürmek için havalanan ambulans, dağlık alanda kara ambulansını bulamadı.

Telefonla yönlendirmeler de işe yaramayınca kara ambulansındaki sağlık çalışanı yaktığı ateşin dumanı ile yerini bildirdi.

Kara ambulansının yakınına inen hava ambulansından alınan Sönmez, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sönmez'in vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.