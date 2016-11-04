Almanya skandallara doymuyor!

Almanya Devlet Bakanı Maria Böhmer, HDP'nin Meclis grubunu ziyaret ederek, "Özellikle şu anki zor durumunuza ilişkin birtakım bilgiler almayı umut ediyorum" dedi. HDP'li Hişyar Özsoy ise Böhmer'e "Bugün Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birisi maalesef bu nedenle burada olmanızı bir dayanışma göstergesi olarak anlıyoruz.



Burada olduğunu için teşekkür ediyoruz. Dünkü gözaltılar ve devam eden mahkeme süreciyle ilgili bilgileri paylaşacağız" diye karşılık verdi. Almanya Devlet Bakanı Böhmer, resmi temaslarda bulunmak üzere daha önce geldiği Ankara'da bugün beraberindeki heyetle birlikte HDP'nin Meclis grubunu ziyaret etti. Böhmer, HDP'li Hişyar Özsoy'a "Özellikle şu anki zor durumunuza ilişkin birtakım bilgiler almayı umut ediyorum. Zira HDP milletvekillerinin bazılarının gözaltına alındığını duymuş bulunmaktayız.Sizinle bu konu hakkında görüşmek de istiyoruz" dedi. HDP'li Özsoy, ise ziyaretlerinden dolayı Böhmer'e teşekkür ederek, şöyle konuştu:



"ORTADA HUKUKİ SÜRECİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"



"Öncelikle bu heyetimizi başka koşullarda karşılamak isterdik. Bugün Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birisi maalesef bu nedenle burada olmanızı bir dayanışma göstergesi olarak anlıyoruz. burada olduğunu için teşekkür ediyoruz. Dün ki gözaltılar ve devam eden mahkeme süreciyle ilgili bilgileri paylaşacağız.



Ortada hukuki bir sürecin olmadığını düşünüyoruz. Zaten anayasaya ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde dokunulmazlıkları kaldırılan vekillerimiz yine son derece hukuksuz şekilde gözaltına alınıp savcılığa sonra mahkemeye gönderilmişlerdir. Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoktur. Hukuk rafa kaldırılmıştır ve kesinlikle tarafsız ve bağımsız bir yargının olduğuna inanmıyoruz. Bu siyasi operasyon Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılmıştır ve nihai hedefi başkanlık sistemine giderken kendisini 2015'teki Haziran ve Kasım seçimlerinde durdurmayı başaran HDP'yi seçimlerde alt edemeyip şimdi son derece taraflı cumhurbaşkanı emrinde olan hukuk kurumlarıyla HDP'yi saf dışı etmeye çalışıyor. Durum bu kadar nettir bizim açımızdan Biz de HDP olarak barış, demokrasi ve özgürlükler konusunda en ufak bir değişikliğe geçmeyeceğiz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ülke türkü kürdü bütün farklılıklarıyla çok daha iyi bir geleceği hak ediyor. Darbe süreci maalesef bir demokrasi sürecine verilebilecekken Erdoğan, bu darbeyi kendi iktidarını sağlamlaştırmak için başkanlık sistemine geçmek için fırsat olarak kullanıyor. Biz de bunun önüne geçmek içini sonuna kadar duracağız ve direneceğiz"