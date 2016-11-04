  1. İşte HDP'ye yönelik operasyonun perde arkası
  2. Öğretmenlere müjde!

'dan bir skandal karar daha!

Cumhurbaşkanı , firari  ile bir araya gelecek.

Almanyadan bir skandal karar daha!
Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutum sergilemeye devam ediyor.

Almanya Cumhurbaşkanı , Cumhuriyet gazetesine yönelik 'FETÖ/PKK' operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari ile bir araya gelecek.

DW Türkçe Servisi'nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Dündar ile görüşmenin pazartesi günü cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda gerçekleşeceği belirtildi..
Etiketler: , ,
  • 04 Kasım 2016, Cuma 12:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
mustafa cenker mustafa cenker

buda şerefsizin biri nedenmi.çünkü kaçtı kaçan her zaman suçludur.ama onlar öyle demiyorlar hicret ettik diyorlar.inançsız kişiliksiz hainler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.11.2016 12:36
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar