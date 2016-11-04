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Almanya Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutum sergilemeye devam ediyor.
Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Cumhuriyet gazetesine yönelik 'FETÖ/PKK' operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari Can Dündar ile bir araya gelecek.
DW Türkçe Servisi'nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Dündar ile görüşmenin pazartesi günü cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda gerçekleşeceği belirtildi..
- 04 Kasım 2016, Cuma 12:18
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buda şerefsizin biri nedenmi.çünkü kaçtı kaçan her zaman suçludur.ama onlar öyle demiyorlar hicret ettik diyorlar.inançsız kişiliksiz hainler.
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