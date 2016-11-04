Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde patlama ile ilgili ikinci bir açıklama yapan valilik, patlamanın bomba yüklü bir araçla yapıldığını ve saldırının terör örgütü PKK tarafından üstlenildiğini bildirdi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan ikinci açıklamada, "04.11.2016 Cuma günü saat 07.53'te ilimiz Bağlar İlçesinde bulunan Aydın Arslan bulvarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına yakın bir noktada, sivil vatandaşlarımızın ve öğrencilerin oldukça yoğun olarak bulunduğu bir bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarınca üstlenilen, bomba yüklü araçla bir patlama gerçekleştirildiği anlaşılmıştır" denildi.
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