Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın, kendilerine tahsis edilen odada oluşturulan şifreli iletişim sistemi kanalı ile gelişmeleri dakika dakika teröristbaşı Fetullah Gülen'e aktardıkları ifade ediliyor. Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kameralarının kayıtlarında, Kemal Batmaz'ın, eski TİB çalışanı iletişim uzmanı Harun İbiş'in ve darbeci general Hakan Evrim'in bu odaya giriş ve çıkışlarını gösteren görüntülere ulaşılmıştı.

SİSTEMİ BİNİŞ KURDU

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Pensilvanya ile Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo arasındaki iletişim sisteminin, ihanet gecesi Akınca Üssü'nde kameralara yakalanan TİB eski çalışanı elektronik ve iletişim uzmanı Harun Biniş'in tarafından oluşturulduğu üzerinde duruyor. İletişimde, internet üzerinden şifreli program ve kriptolu telefon sistemi kullanıldığı, ihanet girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine bu sistemlerin, geride delil bırakmamak için imha edildiği sanılıyor.

AKAR'A AHLAKSIZ TEKLİF

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a, "sizi kanaat önderimizle görüştürelim" teklifinde bulunan darbecilerin, bu sistemi kullanmayı planladıkları belirtiliyor. Genelkurmay Başkanı Akar, darbeci generallerden Hakan Evrim'in teklifini, şiddetle reddetmiş ve tepki göstermişti.

İLK EMİR ARALIK'TA

FETÖ'nün darbe girişimi kararının, 2015 yılının Aralık ayında Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın da katıldığı dar kadrolu bir toplantı ile Pensilvanya'da bizzat Fetullah Gülen tarafından verildiği yönünde kuvvetli delillere ulaşıldı.Bu kararın ardından Türkiye'ye dönen Öksüz ve Batmaz'ın, FETÖ'nün asker kadroları ile temasa geçtiği ve ihanet planının yaklaşık sekiz ay süren bir çalışmayla hazırlandığı belirlendi.

ASKERE SÖZLÜ TEBLİĞ

Sınırlı sayıda kişiyle paylaşılan planlama, temmuz ayında Öksüz'ün başkanlığında Ankara'da yapılan gizli toplantılarda, darbeci diğer generallerle paylaşıldı ve görevler sözlü olarak tebliğ edildi. Öksüz toplantılara ilişkin bilgileri toplantı sürerken yan odaya geçip Gülen'e de bildirdi. Öksüz, görüşmelerin ardından "büyüğümüzün size selamı var" diyerek, Fetullah Gülen'le bağlantı kurduğunu toplantıya katılanlarla da paylaştı.

GİZLENME USTASI OLMUŞ!

İhanet girişiminin karargahı Akıncı Üssü'nde, Adil Öksüz'le birlikte darbe girişimini bizzat yöneten Batmaz'ın, terör örgütünün Pensilvanya'daki elebaşı Gülen'in talimatıyla deşifre olmamak için yıllarca sutre gerisinde durduğu ortaya çıktı.Darbenin girişiminin sabahı Akıncı Üssü çevresinde yakalanan ve tarla bakmak için bölgede bulunduğunu söyleyen Batmaz'ın, terörist Gülen'in en güvendiği isimlerin başında yer aldığı belirtildi.

BATMAZ BELKİ DE ÖKSÜZ'ÜN ÜSTÜNDE

Ankara Başsavcısı Kodalak: Batmaz darbe girişiminin çok önemli isimlerinden biri.Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, Başsavcılığın, FETÖ soruşturmasında ortaya çıkardığı Akıncı Üssü'ndeki görüntülere ilişkin yeni delilleri değerlendirdi. Adil Öksüz'ün yurtdışına gittiği uçak seferlerini inceleyerek Kemal Batmaz'ın ismine ulaştıklarını söyleyen Kodalak, Batmaz ile Öksüz'ün beraber gidip beraber döndüğünü tespit ettiklerini ifade etti. İlk tutuklandığında bu şahsın önemini bilmediklerini ifade eden Kodalak, "Sonraki çalışmalarımızdan sonra bu şahsın aslında darbenin çok kritik isimlerinden biri olduğunu, Adil Öksüz kadar önemli olduğunu, belki de onun üstü olabileceğini gördük, değerlendirdik" diye konuştu. Başsavcı Kodalak, L tipi cezaevinde bulunan Batmaz'ın F tipi cezaevine nakledildiğini de söyledi.

3 BiN SORUŞTURMA

Kesin bir tarih olmamakla birlikte ilk davaları 2017'nin başında açmaya başlayacaklarını ifade eden Kodalak, "2017 ile beraber seri şekilde dava açmaya başlayacağımızı hesap ediyoruz" dedi. Başsavcı, "Bunun haricinde elimizde yaklaşık 3 binden fazla hakim ve savcı soruşturması mevcut. Davalar tek tek açılacak" şeklinde konuştu.



