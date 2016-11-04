Akıl almaz dolandırıcılık

Denizli'de eşi vefat ettikten sonra evlenmek isteyen 61 yaşındaki Abdurrahman Evren, akıl almaz dolandırıcılığın hedefi oldu. Bir aracı vasıtasıyla 5 ay önce imam nikahıyla evlendiği kadının akrabaları olduğu öne sürülen iki kişiye 25 bin TL veren Evren, kadının yine aynı kişiler tarafından kaçırıldığını ve karşılığında 150 bin TL daha istediklerini iddia etti. Karsının gizlice kendisini arayıp 'beni kurtar' dediğini söyleyen yaşlı adam, savcılığa suç duyurusunda bulundu.