Akıl almaz dolandırıcılık

Denizli'deeşi vefat ettiktensonra evlenmekisteyen 61 yaşındakiAbdurrahmanEvren, akıl almazdolandırıcılığınhedefi oldu. Biraracı vasıtasıyla 5 ayönce imam nikahıylaevlendiği kadınınakrabaları olduğu önesürülen iki kişiye 25bin TL veren Evren,kadının yine aynı kişilertarafından kaçırıldığınıve karşılığında 150 binTL daha istedikleriniiddia etti. Karsınıngizlice kendisini arayıp'beni kurtar' dediğinisöyleyen yaşlıadam, savcılığa suçduyurusunda bulundu.
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