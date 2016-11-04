ABD Büyükelçiliği'nin Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tom Malinowski'nin İngilizce attığı tweet'in Türkçe tercümesi yer aldı.

"BİZİ DERİNDEN RAHATSIZ ETTİ"



ABD Büyükelçiliği'nin tweet'inde şöyle denildi:

"Türk hükümetinin HDP liderlerini ve diğer mv'leri tutuklayıp, internete erişimi engellemesi dost&müttefik olarak bizi derinden rahatsız etti."



