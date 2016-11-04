  1. Terör destekçisi HDP'li bir vekil daha tutuklandı

'den mesajı!

Teröristlerin ağababası , PKK'nın siyasi uzantısı olan 'ye yönelik başlatılan terör operasyonunun ardından skandal bir mesaj yayımladı. PKK/PYD'ye açık açık destek vererek tescilli terör destekçisi olan ABD, HDP'li vekillere sahip çıktı.

ABDden HDP mesajı!

Büyükelçiliği'nin Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tom Malinowski'nin İngilizce attığı tweet'in Türkçe tercümesi yer aldı.

"BİZİ DERİNDEN RAHATSIZ ETTİ"

ABD Büyükelçiliği'nin tweet'inde şöyle denildi:

"Türk hükümetinin liderlerini ve diğer mv'leri tutuklayıp, internete erişimi engellemesi dost&müttefik olarak bizi derinden rahatsız etti."
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 18:33
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