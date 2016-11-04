  1. Silahlarıyla darbe toplantısına katıldılar!
  2. DBP'li Sebahat Tuncel gözaltına alındı!

için toplanıyor!

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine sessiz kalan AB, 'ye düzenlenen operasyon sonrası Ankara'da acil toplanma kararı aldı.

AB büyükelçileri HDP için toplanıyor!

'ye düzenlenen operasyon sonrası ikiyüzlü AB harekete geçti. Yapılan çağrı ile Ankara'da acil toplanıyor.

AB ENDİŞELİYMİŞ!
Konuya ilişkin açıklama yapan Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, HDP yöneticileri ve milletvekillerinin gözaltına alınması ile ilgili derin endişe duyduklarını belirterek, Türk yetkililerle bu konuda temasa geçtiklerini, AB büyükelçilerinin Ankara'da toplandığını söyledi.

AB yetkilileri, büyükelçilerin toplantısıyla ilgili başka bilgi vermedi.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 14:54
YORUMLAR 20 yorum yapıldı

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VatanSever VatanSever

ingiltere ve amerikanin kuklasi omuş almanya Türkiyenin önüne hep problem cikariyor,niye bukadar işde bundan: almanyada erion pazari pkk nin elinde ve diyorlar ki bukadar cokuz kı burda bıze problem cikarirsaniz alman gencleri eroin bagimlisi yapariz kürt almanyada cokk

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.11.2016 17:35
haldun haldun

terör ülkeleri teröristler için endişe ediyor....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.11.2016 17:35
K&#220;RT&#39;&#252;m KÜRT'üm

Ankarada niye toplanıyonuz sosyuzlara bak hele

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 04.11.2016 17:09
yşlmvi yşlmvi

reis kim toplanırsa toplansın biz senin yanındayız bizim ab ye ihtiyaçımız yok onların bize ihtiyaçı var

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:57
EN SONUNDA EN SONUNDA

zaten bunlar Türkiyeyle alakalı bişey olsun da başlarına çökelim derdindeler iyi de AB büyükelçileri size giren çıkan ne. Bizim iç meselemiz sizi ilgilendirmez. HDP yi koruma aşkınız neden ? çok iyi oldu en baştan yapılması gereken hareketti Allah razı olsun devletimizden Rabbim zeval vermesin Canım Ülkeme. Bir sürü masum insanların canına kıydılar Sırtlarına ypg ye pkk ya dayayanlar T.C vatandaşlarına hakaret edenler idam gelipte asılmanız duasıyla amin.

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evet8
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:32
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