AB büyükelçileri HDP için toplanıyor!

HDP'ye düzenlenen operasyon sonrası ikiyüzlü AB harekete geçti. Yapılan çağrı ile AB büyükelçileri Ankara'da acil toplanıyor.
AB ENDİŞELİYMİŞ!
Konuya ilişkin açıklama yapan Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, HDP yöneticileri ve milletvekillerinin gözaltına alınması ile ilgili derin endişe duyduklarını belirterek, Türk yetkililerle bu konuda temasa geçtiklerini, AB büyükelçilerinin Ankara'da toplandığını söyledi.
AB yetkilileri, büyükelçilerin toplantısıyla ilgili başka bilgi vermedi.
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ingiltere ve amerikanin kuklasi omuş almanya Türkiyenin önüne hep problem cikariyor,niye bukadar işde bundan: almanyada erion pazari pkk nin elinde ve diyorlar ki bukadar cokuz kı burda bıze problem cikarirsaniz alman gencleri eroin bagimlisi yapariz kürt almanyada cokk
terör ülkeleri teröristler için endişe ediyor....
Ankarada niye toplanıyonuz sosyuzlara bak hele
reis kim toplanırsa toplansın biz senin yanındayız bizim ab ye ihtiyaçımız yok onların bize ihtiyaçı var
zaten bunlar Türkiyeyle alakalı bişey olsun da başlarına çökelim derdindeler iyi de AB büyükelçileri size giren çıkan ne. Bizim iç meselemiz sizi ilgilendirmez. HDP yi koruma aşkınız neden ? çok iyi oldu en baştan yapılması gereken hareketti Allah razı olsun devletimizden Rabbim zeval vermesin Canım Ülkeme. Bir sürü masum insanların canına kıydılar Sırtlarına ypg ye pkk ya dayayanlar T.C vatandaşlarına hakaret edenler idam gelipte asılmanız duasıyla amin.
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