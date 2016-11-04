AB büyükelçileri HDP için toplanıyor!

HDP'ye düzenlenen operasyon sonrası ikiyüzlü AB harekete geçti. Yapılan çağrı ile AB büyükelçileri Ankara'da acil toplanıyor.

AB ENDİŞELİYMİŞ!

Konuya ilişkin açıklama yapan Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, HDP yöneticileri ve milletvekillerinin gözaltına alınması ile ilgili derin endişe duyduklarını belirterek, Türk yetkililerle bu konuda temasa geçtiklerini, AB büyükelçilerinin Ankara'da toplandığını söyledi.

AB yetkilileri, büyükelçilerin toplantısıyla ilgili başka bilgi vermedi.