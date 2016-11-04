İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli 1'i Binbaşı, 4'ü Yüzbaşı ve 3'ü Üsteğmen toplam 8 subay İstanbul, Ankara, İzmir ve Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı.



SİLAHLARIYLA DARBE TOPLANTISINA KATILDILAR

Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan subayların Harp Akademileri Komutanlığı'nda ki kamera kayıtlarından tespit edildikleri ortaya çıktı. Subayların silahlı ve kamuflaj kıyafetli olarak darbe girişimi öncesinde ve girişiminin gerçekleştiği gün, darbe ile ilgili toplantıya katıldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan subaylar dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



8 SUBAY DARBEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen Kurmay Binbaşı Mehmet Gür, Yüzbaşılar Salih Bayrak, Nazım Aytar, Murat Yavuzarslan, Abdi Pehlivan ve Üsteğmenler Halil Başaran, Faruk Mantı ile Ali Can, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.