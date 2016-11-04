Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında imzalanan "Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu" projesi kapsamında Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) ve Suriyeli öğrencilerin yoğun olduğu MEB'e bağlı okullarda çalışmak üzere birinci etapta 4 bin 200 öğretmeni bir yıllığına istihdam edecek.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde, AB'nin, Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu için proje kapsamında 300 milyon avroluk destek vereceğini söyledi.

Altunel, geçici görevlendirilecek öğretmenlerin ücretlerinin Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim sistemine entegrasyonu kapsamında karşılanacağını ifade etti.

Suriyeli öğrencileri Türk eğitim sistemine kademeli dahil ettiklerini aktaran Altunel, Türkiye'de eğitimini sürdüren 151 bin yabancı öğrencinin yüzde 99'unun Suriyeli olduğunu belirtti.

Suriyeli öğrenciler için kurulan Geçici Eğitim Merkezilerinde 327 bin yabancı öğrencinin eğitim aldığını söyleyen Altunel, "GEM'ler, Suriyelilerin yaşadıkları şehirlerde okullaşma sorunu yaşamalarından dolayı oluşturduğumuz alanlardır. Alacağımız 4 bin 200 öğretmenimiz GEM'lerde ve Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü Bakanlığımıza bağlı okullarda çalışacaklar." diye konuştu.

300 MİLYON AVROLUK DESTEK

Projenin uygulanma sürecine geçen hafta başlandığını ve toplam 300 milyon avroluk finans desteğinin 90 milyon avrosunu aldıklarını dile getiren Altunel, şunları söyledi:

"AB projesi kapsamında verilecek 3 bin avroyu Suriyeli çocukların eğitimi için en iyi şekilde kullanacağız. Suriyelilere Türkçe öğretimi için 500 Türk dili ve edebiyatı, 700 Türkçe öğretmenliği ve 3 bin sınıf öğretmenliği branşlarından mezun öğretmenleri geçici olarak istihdam edeceğiz. Öğretmenlerimizi bir yıllığına alacağız. Çalışacakları süre zarfında yaklaşık 3 bin TL'nin üstünde maaş alacaklar."

Öğretmen adaylarının, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarıyla başvuru yapacaklarını ve sözlü mülakata katılabilmek için branşlara ayrılan kadro sayısının iki katı aday içinde olmaları gerektiğini ifade eden Altunel, bir yıllığına çalışacak öğretmenlerin görevinin ihtiyaç dahilinde ve AB'nin proje desteği devam ettiği sürece uzatabileceğini bildirdi.

ŞARTLI NAKİT DESTEĞİ İLE YAŞAMA KATKI

Suriyeli vatandaşların 23 şehirde yoğun yaşadıklarını ve öğretmenlerin yüzde 80'inin buralarda istihdam edileceğini anlatan Altunel, "En yoğun yaşadıkları iller, Hatay, Gaziantep, Urfa, Kilis ve İstanbul'dur. Dolayısıyla bu alınacak öğretmenlerin yüzde 80'i bu illerde istihdam edilecek, kalan yüzde 20'lik kısmı ise Bursa, Ankara, Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer illerde istihdam edilecek." dedi.

Gelir düzeyi düşük ailelere şartlı nakit desteği yardımının Suriyeli çocuklara da yapılmasını planladıklarını söyleyen Altunel şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde eğitim çağında 833 bin Suriyeli çocuk bulunuyor. Maalesef bunların 475 binini okullaştırabilmiş vaziyetteyiz. Okuyamayan öğrencilerin bir kısmı ailelerinin geçimlerini temin etmek için çalışmak durumunda kalıyor. Şartlı nakit desteği ile 20 bine yakın Suriyeli çocuğun ailelerine yük olmalarını engellemiş olacağız. Hem de onlara katkı sunmuş olacağız."

BAŞVURULAR 8-10 KASIM TARİHLERİNDE

Müracaat etmek isteyen adaylar, 8-10 Kasım tarihlerinde 81 ilde elektronik ortamda başvuru yapacaklar ve il milli eğitim müdürlüklerine başvurularını onaylatacak.

Öğretmen adayları, müracaat için gerekli belgeler ve diğer şartları, ilgili genel müdürlüğün "hbogm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Mülakat günü ve yeri aynı siteden duyurulacak.