Atina-Makedonya Haber Ajansı'nın haberine göre, darbeci 8 askerin bugün savcı karşısına çıkarılmasıyla, Türkiye'ye iade edilmelerine ilişkin yargı sürecinde ilk adım atıldı.
Öte yandan, duruşmalarına kadar gözaltında tutulmaya devam edilecek darbeci askerlere ilişkin savcılık tarafından Türkiye'den ek bilgi talep edildiği kaydedildi.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Sikorsky tipi askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç Havalimanı'na iniş yaparak sığınma başvurusunda bulunan 8 askerin 7'sinin talepleri reddedilmişti.
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