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'a kaçan 8 darbeci hakkında flaş karar

Fetullahçı Terör Örgütü () darbe girişimi sonrası 'a kaçan darbeci 8 askerin, Türkiye'ye iade edilmelerine karar verilecek yargı süreci kapsamında gözaltı sürelerinin uzatıldığı bildirildi.

Yunanistana kaçan 8 darbeci hakkında flaş karar

Atina-Makedonya Haber Ajansı'nın haberine göre, darbeci 8 askerin bugün savcı karşısına çıkarılmasıyla, Türkiye'ye iade edilmelerine ilişkin yargı sürecinde ilk adım atıldı.

Öte yandan, duruşmalarına kadar gözaltında tutulmaya devam edilecek darbeci askerlere ilişkin savcılık tarafından Türkiye'den ek bilgi talep edildiği kaydedildi.

'nün darbe girişiminin ardından Sikorsky tipi askeri helikopterle 'ın Dedeağaç Havalimanı'na iniş yaparak sığınma başvurusunda bulunan 8 askerin 7'sinin talepleri reddedilmişti.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 22:12
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