Yuhgeneral

yuvalanan FETÖ 'cü hainler, 15 Temmuz 'da hangarlardan çıktı. Halkına bombalar yağdırdı. Kalleş pusunun yapıldığı noktalardan biri de Ankara'daki Akıncı Üssü'ydü. O gece gözaltına alınıp serbest bırakılan TSK'nın hava imamı Adil Öksüz 'ün yakalanması için düğmeye basıldı. Savcılık dosyasına giren kanıtlara göre 143'üncü filoda Öksüz'e darbe den sonra tutuklanan imam Kemal Batmaz 'ın da eşlik ettiği ortaya çıktı. Rehin alınan Genelkurmay BaşkanıAkıncı Üssü'ne kadar uzanan hainliğin perde arkasında ise inanılmaz bir plan vardı. Buna göre teröristbaşı Gülen ve işbirlikçilerinin 15 Temmuz darbe girişimi için Adil Öksüz'le birliktesaptandı. Öksüz'ün bağlantılarını ve ABD seyahatlerini mercek altına alan savcılık, darbe toplantılarının 27 Aralık 2015'te başladığını ortaya çıkardı. Öksüz, Ankara'daki bu toplantıdan sonra 31 Aralık'ta soluğu ABD'de aldı. 1 gün sonra da Kemal Batmaz, ABD'ye gitti. Ancak bu seyahatlerde Batmaz'ın yanı sıra 5 kişilik bir ekibin de yer aldığı ortaya çıktı. ABD ziyaretlerinin Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında da sürdüğü tespit edildi. Öksüz ve Batmaz en son 15 Temmuz'dan 4 gün önce yani 11 Temmuz'da birlikte ABD'ye gitti. İkilinin darbe girişiminden iki gün önce ABD ziyareti dönüşü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda birlikte kaydedilmiş görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülere göre, uçaktan ayrı ayrı çıkan Öksüz ile Batmaz, kontrol noktasından geçerken de birlikte hareket etmedi.. Öksüz'ün çıkmasının ardından ise Batmaz iki bavuluyla peşine takıldı. Daha sonra da Öksüz ve Batmaz'ın birlikte yürüdüğü ve konuştuğu görüntüler de kameralara yansıdı. Öte yandan, Batmaz'ın takip edilip edilmediğini anlamak için sık sık arkaya bakması ise dikkat çekti.

ÜÇÜ DE 'ARSA BAKMAYA' GİTTİK DEDİ

Batmaz'ın yanı sıra darbeyi yöneten 3'üncü sivil imamın da Harun Biniş olduğu belirlendi. Batmaz ve Biniş'in darbe girişimi sabahı üste yakalanarak tutuklandıkları ve ifadelerinde Adil Öksüz gibi "Arsa bakmaya gittik" diye savunma yaptıkları belirtildi. Biniş'in cezaevine girdikten sonra saçlarını kestirip sakal bırakarak kendisini gizlemeye çalıştığı ancak bilirkişilerin "yüz eşleştirme" incelemesinde bilimsel olarak görüntülerdeki kişinin Biniş olduğu tespit edildi.

Savcılığın ikilinin son 18 yıllık seyahat verilerini incelediği Batmaz'ın, Adil Öksüz'den 2 yıl önce ABD'ye gidip gelmeye başladığı da ortaya çıkarıldı. FETÖ'nün darbe girişiminde üs olarak kullandığı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın rehin tutulduğu 143'üncü filoda Adil Öksüz'le birlikte Kaynak Holding'e bağlı Kaynak Kağıt A.Ş.'nin eski Genel Müdürü emlakçı olarak kendini tanıtan Kemal Batmaz'ın darbeyi yönettiği belirlendi. Batmaz'ın Öksüz'ün muadili olarak değerlendirildiği soruşturmada 15 Temmuz gecesine ilişkin de çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı.Adil Öksüz sık sık ABD'ye giderek teröristbaşına haber götürüyor ve onun emirlerini Türkiye'ye getiriyordu. Bu yolculuklardaki arkadaşı ise hep Kaynak Kağıt A.Ş.'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz oldu.Kemal Batmaz, Hakan Evrim, Harun Biniş ve birçok askerin o gece sürekli aynı odaya girip çıktığı görüldü. İddialara göre Adil Öksüz o odanın içindeydi.Eski TİB çalışanı Harun Biniş'in hain darbe girişimine katılanlar arasında iletişimi sağladığı, Genelkurmay Başkanı Akar'ın kabul etmesi durumunda da FETÖ elebaşı Gülen ile teknik bağlantıyı kuracak kişi olduğu belirlendi.Akıncı Üssü'ndeki sivillerden elektrik mühendisi Harun Biniş de ifadesinde 'tarla bakmaya gittiğini' söyledi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. FETÖ'nün dinleme üssü haline gelen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) iletişim sistemlerinin kuruluşuna önayak olan Biniş, "Üst düzey yargı mensupları, siyasetçiler, mülki idare amirleri, yargı mensupları, iş adamları, emniyet, MİT ve askere ait telefonların usulsüz dinlenmesi" davası şüphelileri arasındaydı. Biniş, telekulak soruşturmasının kilit ismiydi.