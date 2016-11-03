YAŞ’ta atacaktık

Jandarma eski Komutanı Orgeneral Galip Mendi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Meclis'te kurulan darbe komisyonuna dün bilgi verdi. Mendi, şunları söyledi: "15 Temmuz gecesi Akıncılar'a götürüldüm. Arabada Konya Jandarma Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş vardı. Akıncılar'a yaklaşırken VIP bir minibüs geçti önümüze. O minibüste darbenin kafa isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Belki de Adil Öksüz'dü. YAŞ öncesinde Genelkurmay katında MİT ve emniyetten gelen istihbaratlar doğrultusunda FETÖ ile ilgili bir çalışma yaptık. YAŞ'ta büyük temizlik olacağından büyük ihtimalde haberdarlardı. MİTve emniyetten gelen bilgiler personel dairebaşkanlığına da giderdi. Şimdi tutuklananlarabaktığımızda buradaki kişilerin hepsiFETÖ'den tutuklu. 5 tane darbe gördüm,böylesine şahit olmadım."
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