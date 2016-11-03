  1. Gülen’i korku sardı
  2. 15 Temmuz farklı olabilirdi

YAŞ’ta atacaktık

YAŞ’ta atacaktık
Jandarma eski Komutanı , 15 Temmuz girişimi sonrasında Meclis'te kurulan darbe una dün bilgi verdi. Mendi, şunları söyledi: "15 Temmuz gecesi Akıncılar'a götürüldüm. Arabada Konya Jandarma Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş vardı. Akıncılar'a yaklaşırken VIP bir minibüs geçti önümüze. O minibüste darbenin kafa isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Belki de Adil Öksüz'dü. YAŞ öncesinde Genelkurmay katında MİT ve emniyetten gelen istihbaratlar doğrultusunda ile ilgili bir çalışma yaptık. YAŞ'ta büyük temizlik olacağından büyük ihtimalde haberdarlardı. MİT ve emniyetten gelen bilgiler personel daire başkanlığına da giderdi. Şimdi tutuklananlara baktığımızda buradaki kişilerin hepsi FETÖ'den tutuklu. 5 tane darbe gördüm, böylesine şahit olmadım."
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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