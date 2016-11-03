Yangın yeri!

Bolu'da önceki gün Dilek ve Sinan Kabacı çiftinin 2'nci katındaki evinde çıktı. Kızı ve damadı çalıştığı için gündüzleri 2 torununa bakan Hatice Ayhan, dumanları fark edince büyük torunu 10 yaşındaki Semih Kabacı'yı alarak dışarıya çıktı. Ancak küçük torunu Nisa'yı (3) panik içinde bulamadı. Bu sırada alevler tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. İçeriye giren ekipler, küçük Nisa'nın cansız bedenini buldu. Hatice Ayhan, gözyaşlarına boğulurken, yangın haberini alan Dilek Kabacı eve geldi. Kızının öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, daha sonra ambulansa götürülen kızının cesedinin peşinden koştu. "Beni de yanınakoyun" diyerek araca binmekistedi. Nisa'nın ağabeyi Semih Kabacı ise "Keşke ben yansaydım" diyerek gözyaşı döktü.
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