Veli’nin aracı bulundu

Beşiktaş'ta forma giyen yıldız oyuncu Veli Kavlak'ın aracı bilinmeyen şahıslar tarafından İstanbul'da çalındı. Lüks araç dün Adana'da bulundu. Hırsızların otomobili çakma Romanya plakası ile Adana'ya getirdiği ve sahte evraklarla aracı sattıkları saptandı. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonrası otomobili, başlarında N.K., isimli bir kişinin olduğu hırsız çetesinin çaldığını tespit etti. Çetenin peşine düşen güvenlik güçleri, otomobilde parmak izi aradı.
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