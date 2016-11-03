İKİNCİ HAVA HAREKATI
Türk Silahlı Kuvvetleri, Pülümür kırsalında saat 20.00 sıralarında ikinci bir hava harekatının daha düzenlendiğini açıkladı. Bugün 20.07-21.01 saatleri arasında Tunceli kırsalına, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu savaş uçaklarının bölgede tespit edilen silah mevzileri ve 6 dinamik hedefin imha ettiği belirtildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkisinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda 15 terörist etkisiz hale getirildi
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