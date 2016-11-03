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'de kırsalında

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pülümür kırsalında tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait hedeflere 2 ayrı düzenledi... 9 hedef imha edilirken 15 terörist de öldürüldü...

Tuncelide kırsalında hava harekatı
Bugün 16.50-17.07 saatleri arasında Pülümür kırsalına, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu bölgede tespit edilen PKK'ya ait 3 hedefin Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla imha edildiği belirtildi. Görevlerini tamamlayan savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

İKİNCİ HAVA HAREKATI
Türk Silahlı Kuvvetleri, Pülümür kırsalında saat 20.00 sıralarında ikinci bir nın daha düzenlendiğini açıkladı. Bugün 20.07-21.01 saatleri arasında Tunceli kırsalına, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu savaş uçaklarının bölgede tespit edilen silah mevzileri ve 6 dinamik hedefin imha ettiği belirtildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkisinde gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda 15 terörist etkisiz hale getirildi
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 20:33
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