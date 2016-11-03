Son dürüm!

Manisa Sekiz Eylül Hastanesi'nde beslenme ve diyet uzmanı olarak görev yapan Ceyna Uysal, verdiği kilolarla hastalarına örnek oldu. Uysal, üniversite yıllarının başında kendisi gibi iki kilolu arkadaşıyla zayıflama konusunda dürümüne iddiaya girdi. 115 kilodan, 65 kiloya kadar düştü. 50 kilo veren genç kadın, mezun olup, beslenme ve diyet uzmanı olarak görev yapmaya başladı. Uysal, "Kilolarımdan etkilenerek, diyetisyen olmaya karar verdim. En yakın arkadaşlarım bile beni tanıyamaz oldu" diye konuştu.