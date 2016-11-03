Sniper efsanesi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu' na bilgi verdi. O gece İstanbul Emniyeti'nden polislerin, hiçbir mazeret göstermeden görevlerini yaptıklarına işaret eden Çalışkan, "Zor bir gündü. Allah bu memlekete böyle sınav bir daha vermesin. Düşmanla çatışmakta bir sıkıntı yok. Üniformalı, devletten maaş alan, aynı benim gibi yıllarca devletin ekmeğini yemiş o kişilerin tamamının kursağında devletin, o fakir milletin ekmeği var. Şunu de belirtmeliyim. Sniper konusu şehir efsanesi. Sniper yoktu orada. O köprünün bir bacağının üzerindeki sallanan şey sniper değildi. Bu örgüt her şeyimize zarar verdi, istihbaratımıza da teşkilatımıza da zarar verdi. Bizi istihbarat manasında çok hırpaladılar. Bir takım dinlemeleri götürmüşler" dedi. Çalışkan, FETÖ'nün devasa bir örgüt olduğunu söyledi ve ekledi: Karşımızdaki örgüt, uluslararası hareket kabiliyeti, desteği olan, Türkiye'deki hassasiyetleri de çok kıvrak bir şekilde kullanmış bir örgüt. Ailenin içinde babayla evladı düşman yaptılar. Aileyi dağıttılar, paralel din yarattılar...
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