Şifreli sövdü

Ticaret Merkezi'nde bulunan işyerinin aidatını ödemeyen Kemal K. isimli vatandaş, icraya verildi. Bunun üzerine ödemeyi banka havalesiyle yapan adam, intikamını havalenin açıklama kısmına yazdığıküfürlü şifreyle aldı. Perpa Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Y. ve avukatı Nurcan C., şifreyi çözer çözmez soluğu savcılıkta aldı. Hazırlanan iddianamede, şikayetçi Mithat Y.'nin, genel gider katılım payı aidatını ödemediği gerekçesiyle Kemal K.'yı, yine dosyada şikayetçi olan avukat Nurcan C. aracılığıyla icraya verdiği anlatıldı. Şüpheli Kemal K.'nın bu duruma sinirlendiğine ve sonrasında Perpa Ticaret Merkezi banka hesabına 2 bin 500 TL ödeme yaptığı vurgulandı. İddianemede, Kemal K.'nın ödemenin açıklama kısmına yazdığı şifre de hatırlatılarak, bu şekilde her iki şikayetçiye karşı hakarette bulunduğu kaydedildi. Ödemenin açıklama kısmındaki yazıları yazmak suretiyle araya sesli harf yazmama biçiminde müştekilere hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Kemal K. hakkındaki iddianame Başsavcılık tarafından onaylandı. "Hakaret" suçundan