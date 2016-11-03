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Sahte plakaya 8 yıl hapis

Yayınlanan son Kanun Hükmünde Kararname ile araç sürücüleri yakın takibe alındı. Birçok suçun yaptırımları açıklandı. Sahte plaka kullananların ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası alacağı bildirildi

Sahte plakaya 8 yıl hapis
15 Temmuz'un ardından ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Bu kapsamda yayınlanan son Kanun Hükmümde Kararname ise 29 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayımlanan kararların arasında en önemlisi ise araç sahiplerini ilgilendiren maddeler oldu. Çıkarılan kararname ile bundan sonra sürücülerin araç plakalarında değişiklik yapmaları halinde ağır ceza yaptırımlarına uğrayacağı açıklandı.

İŞTE O CEZALAR ...
* Araç ruhsatlarını göstermeyen ve plakaları uygun yere takmayan sürücülere 92 lira para cezası uygulanacak.
* Plaka üzerinde oynama yaparak okunmasına engel olacak şekilde değişiklik yapan sürücülere 412 lira para cezası verilecek. Ve bu sürücülerin 7 gün içinde plakasını düzeltmesi istenecek.
* Bu süre içinde düzeltme yapmayan sürücülere ise 844 lira para cezası uygulanacak ve araçları plaka düzeltilene kadar trafikten men edilecek.
* Aracını plakasız kullanan sürücülere bin 698 lira ceza yazılacak.
* Araçları sahte plaka ile kullandıkları tespit edilen sürücülere 5 bin lira para cezası yazılacak.
* Sahte plaka kullanan sürücüler 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçunu işlediklerinden dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
* Sahte plakayı kullanan kamu görevlileri ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası alacak.
Etiketler:
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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