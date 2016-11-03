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Adana’da skandal üstüne skandal yaşandı. Suriyeli 7 yaşındaki Emine’yi tedavi etmeyen hastane hakkında soruşturma başlatıldı. Hasta çocukla ilgilenen ve 4 aydır görev yaptığı belirlenen hemşirenin ise sahte olduğu ortaya çıktı.

Sahte hemşire
Adana Devlet Hastanesi hakkında açılan bir soruşturma, skandalını ortaya serdi. Suriye'deki iç savaşta eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Ahmet El İlevi, bombardımanda yaralanan kızı Emine'yi (7) tedavi için Adana'ya getirdi. Ancak Adana Devlet Hastanesi, "çocuk genel cerrahı" olmadığı gerekçesiyle Suriyeli Emine'yi kabul etmedi. Saatlerce hastane bahçesinde yatan Emine'ye bir hemşire yardım etti. Suriyeli baba, daha sonra kucakladığı kızıyla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada küçük kızın tedavisine başlanırken, hastayı kabul etmeyen devlet hastanesi hakkında harekete geçildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler Suriyeli hastaya müdahale eden o hemşireyi dinlemek istedi. Yapılan araştırmalarda, hemşire kıyafeti ile hastanede dolaşan 21 yaşındaki K.H.'nin gerçekte hemşire olmadığı tespit edildi. "Unvan dolandırıcılığından" gözaltına alınan K.H., polise ifade verdi. K.H., "Çocukluğumdan beri hemşire olmak, insanlara yardım etmek istiyordum. Hemşire kıyafeti aldım, aileme de devlet hastanesinde iş bulduğumu söyledim. Her sabah hastaneye gidiyor, insanlara yardım ediyordum. 4 aydan beri bu şekilde çalıştım. Ama kimseden bir şey almadım. Kimse bana kimliğimi sormadı" dedi. Ameliyathane ve yoğun bakımda bile görev yaptığı anlaşılan K.H., ifadesinin ardından salıverildi.

'STAJYER ZANNETTİK'
Sahte hemşire skandalının ortaya çıkmasının ardından gözler hastane personeline çevrildi. Polise ifade veren görevliler, K.H.'nin hastanede çok rahat hareket ettiğini, bu yüzden de hiç şüphelenmediklerini söyledi. Bazıları ise hastanedeki her yere rahatlıkla girip çıkabilen K.H.'yi stajyer hemşire zannettiklerini belirtti.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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