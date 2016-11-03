Saadet Partisi'nin 6. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Temel Karamollaoğlu, başkanlığa destek verebileceklerini açıkladı.

Milli Görüş'ün FETÖ ile yıldızlarının hiçbir zaman barışmadığını söyleyen Karamollaoğlu, Paralel Devlet Yapılanması'na en başından beri mesafe koyduklarını belirtti. Karamollaoğlu, coğrafyamızda meydana gelen elim olayların 'Üst Akıl' tarafından yürütüldüğünü 'Üst Akıl'ın da Siyonizm olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi'nin 6. Olağan Kongresi'nde genel başkan seçilen Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, Batı'nın Türkiye için sanal bir mehdi çıkartma usulüne gittiğini, bunu da Fetullah Gülen ile yaptığını ifade etti. Karamollaoğlu, FETÖ üyelerine hiçbir zaman güvenmediğini belirterek, "Biz geçmişte Türkiye'deki her Müslümanı kucakladık ve dünyaya ilan ettik ama bu adamlarla bir kere kucaklaşamadık" dedi.

"BAŞKANLIK SİSTEMİNE KARŞI DEĞİLİZ"

Başkanlık sistemini benimsediklerini ifade eden Karamollaoğlu, bu konunun bölünme ile alakası olmadığını ifade etti. Karamollaoğlu, "Biz 1969'daki bağımsızlar hareketinden itibaren ilk başlangıçta başkanlık sistemini benimsemiştik. Bizim başkanlık sistemi ile prensipte bir itirazımız yok ancak nasıl bir başkanlık sistemi onu görmek isteriz" diye konuştu.