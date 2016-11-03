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Özal’ı kaybettik

Özal’ı kaybettik
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal, 87 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'daki evinde sabah saatlerinde hayata gözlerini yuman Korkut Özal bir dönem bakanlık da yapmıştı. 1997 yılında Demokrat Parti kongresinde partinin genel başkanlığına seçilen , 22 Mart 2001'de Demokrat Parti'nin genel başkanlığından ayrılmıştı. Özal'ın cenazesi, yarın Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Yeni Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği açıklandı.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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