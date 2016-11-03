Özal’ı kaybettik

8. Cumhurbaşkanı TurgutÖzal'ın kardeşi Korkut Özal, 87 yaşındahayatını kaybetti. İstanbul'daki evindesabah saatlerinde hayata gözleriniyuman Korkut Özal bir dönembakanlık da yapmıştı. 1997 yılındaDemokrat Parti kongresinde partiningenel başkanlığına seçilen Korkut Özal,22 Mart 2001'de Demokrat Parti'ningenel başkanlığından ayrılmıştı. Özal'ıncenazesi, yarın Fatih Camii'nde kılınacaköğle namazına müteakip Yeni TopkapıMezarlığı'ndaki aile kabristanınadefnedileceği açıklandı.
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